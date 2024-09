Megalopolis: flop annunciato, solo 4 milioni d'incasso, Il robot selvaggio primo con 35 milioni

Il pubblico americano non perdona. Al debutto in patria, le fosche previsioni su Megalopolis si sono avverate. Il colossale progetto utopistico di Francis Ford Coppola non sembra aver catturato l'interesse del grande pubblico e non supera la sesta posizione al box office USA. 4 milioni di incasso da 1.854 sale e una media per sala di 2.157 dollari, a fronte di un budget colossale tirato fuori in gran parte direttamente dallo stesso regista, sono i numeri un flop, peraltro annunciato dopo il debutto a Cannes che non ha trovato i favori della critica. Non sembra poter salvare la baracca neppure il ricco cast composto da Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight e Laurence Fishburne.

Ottimo, invece, il debutto de Il robot selvaggio. L'acclamata pellicola di animazione di Chris Sanders, che ha ottenuto un 98% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, apre in prima posizione con 35 milioni di euro di incasso ottenuti da 3.962 sale, e segna una media per sala di 8.833 dollari. Costato 78 milioni di dollari, il film ne ha già incassati 53 se si contano anche gli incassi internazionali. Al centro della delicata storia a fondo ecologista troviamo l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando ad adottare un'ochetta orfana.

Dopo tre settimane in vetta alla classifica degli incassi, Beetlejuice Beetlejuice scende al secondo posto, ma incrementa il suo successo economico incassando altri 16 milioni che lo portano a superare i 250 milioni in patria. A livello globale il fantasy con Michael Keaton, Winona Riyder e Jenna Ortega vola a oltre 372 milioni, il che significa che sta per quadruplicare il budget dichiarato di circa 100 milioni di dollari.

Non sfonda l'ultimo capitolo della saga dei Transformers, il prequel animato Transformers One. Altri 9,3 milioni di incasso portano il film a sfiorare i 40 milioni per la pellicola costata 75 milioni che, in originale, vanta un cast vocale eccezionale capitanato da Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry e Scarlett Johansson. Il film di Josh Cooley, che ha all'attivo Toy Story 4, è una storia delle origini incentrata sulle radici dello scontro tra Autobots e Decepticons, come rivela la nostra recensione di Transformers One.

Al quarto posto sbuca la sorpresa di Bollywood Devara: Part 1, felice debutto da 6,7 ​​milioni di dollari raccolti in sole 1.040 sale con una media per sala di 5.384 dollari. Il film di tre ore, interpretato dall'attore di RRR N. T. Rama Rao Jr. in un doppio ruolo, segue un uomo il quale scopre che suo fratello contrabbanda armi mortali, alimentando una faida tra i due fratelli.

Scende al quinto posto l'horror Blumhouse/Universal Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti. Interpretato da James McAvoy, il remake dell'omonima pellicola danese incassa altri 4,3 milioni superando i 28 milioni in tre settimane, il tutto a fronte di un budget di 15 milioni. Come rivela la nostra recensione di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, al centro della storia troviamo una famiglia americana che trascorre il weekend nella dimora di un nucleo familiare inglese solo per scoprire che il padrone di casa (James McAvoy) possiede un lato piuttosto sinistro.