Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti: in blu-ray James McAvoy fa ancora più paura

Un velocissimo remake statunitense di un cult danese del 2022: spesso operazioni di questo tipo rischiano di essere maldestre e foriere di flop, ma non è questo il caso di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti. Il film diretto da James Watkins con Mackenzie Davis e un formidabile James McAvoy, riesce infatti a non essere una semplice copia sbiadita dell'opera originale Speak No Evil dello svedese Christian Tafdrup, un thriller horror di stampo psicologico che si è rivelato a suo tempo una grande sorpresa.

La preoccupazione della famiglia che non vede l'ora di scappare

Il remake ha infatti il pregio di colpire nel segno, perché pur ripercorrendo per gran parte della storia la vicenda del film originale con una coppia con figlio che fa visita a un'altra famiglia con prole, per poi rimanere spiazzata e imbarazzata da tanti comportamenti spiacevoli e sconcertanti, poi nella seconda parte cambia drasticamente strada. E nella sua rilettura più violenta e meno psicologica porta a una diversa prospettiva con cui rivedere il tutto. Insomma Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti è un film da vedere e rivedere, e ben venga dunque l'ottima edizione homevideo appena sfornata da Plaion Pictures.

Un video fantastico che trasmette tensione e senso di inquietudine

Il blu-ray di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti

Abbiamo potuto infatti ammirare l'edizione blu-ray di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, e bisogna dire che il prodotto Plaion ha tutte le carte in regola per far apprezzare nel miglior modo possibile tutta l'inquietudine, la violenza psicologica e anche quella fisica. A partire da un video fantastico, che spicca per un livello di dettaglio estremamente elevato, tanto da sembrare in alcuni momenti un 4K. Ci sono, è vero, alcune sequenze leggermente più morbide, ma tutto frutto delle riprese utilizzate nella specifica scena e della fotografia.

Un terrificante primo piano di James McAvoiy in una scena di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti

Oltre all'incisività dei primi piani, soprattutto del volto sempre più sinistro e incattivito di James McAvoy, c'è un altro aspetto che colpisce: la scenografia e l'arredamento della fattoria dove si svolge parte della vicenda giocano un ruolo determinante, e il video ha la capacità di esaltarne ogni dettaglio, da quelli più sinistri e oscuri agli oggetti più banali, fino all'usura delle pareti e delle porte. C'è insomma anche nelle immagini un senso di inquietudine, di tensione serpeggiante, quasi di tragedia imminente. A completare il quadro un bel senso di profondità e un croma perfetto con colori saturi, molta naturalezza nei paesaggi ma anche tonalità sinistre in alcuni momenti chiave.

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, la recensione: quando un remake supera l'originale

L'audio e quel sottile senso di ansia

Anche i bambini giocano un ruolo decisivo nella sinistra vicenda

In un film dalla sottile tensione costante, l'audio ha un'importanza notevole per coinvolgere lo spettatore. A questo ci pensa la già ottima traccia italiana in Dolby Digital Plus 7.1, e in maniera ancora più incisiva il Dolby TrueHD 7.1 inglese. I dialoghi sono la parte preponderante del film e sono gestiti sempre in maniera efficace, con pulizia, calore e ottimo timbro, compresi le urla, gli strilli e anche i piccoli sussurri di nervosismo. Anche la musica gioca un ruolo chiave ed è sempre calda e avvolgente, con alcuni picchi violenti e opportune entrate robuste dei bassi. Ma la parte più importante è quella degli effetti sonori nei momenti chiave, che suscitano ansia e agitazione con un impatto esaltato dalla notevole dinamica.

Speak No Evil: faccia e faccia tra il film originale e il remake con James McAvoy

Gli extra: commento audio e venti minuti di approfondimenti

James McAvoy e Aisling Franciosi in una scena di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti

Meno scoppiettante il reparto dedicato agli extra, che comunque vanta il commento audio del regista e sceneggiatore James Watkins e quasi una ventina di minuti di contributi. Si parte con Famiglie nucleari (9') con interventi di regista e cast a discutere dei temi del film e dei personaggi inframezzati con spezzoni del film. Si prosegue con Un crescendo orripilante (5 e mezzo), nel quale il regista assieme a James McAvoy e Mackenzie Davis commenta le scene chiave che danno l'impostazione al climax del film e a un orrore che indugia sempre appena sotto la superficie. In chiusura La fattoria degli orrori (4') sulla location che ospita gran parte delle vicende narrate nel film, per la quale è stata sfruttata una struttura vuota da molti anni.