Speak No Evil: la Limited Edition Blu-ray + Booklet del film di Christian Tafdrup è in sconto su Amazon

Speak No Evll

Speak No Evil, uscito nel 2022 e diretto da Christian Tafdrup, ha suscitato un forte impatto sul pubblico cinefilo grazie alla sua capacità di unire il thriller psicologico e l'horror in modo inquietante e provocatorio. Il film riesce a trasmettere un senso di crescente disagio e tensione, toccando temi di vulnerabilità e fiducia nelle relazioni umane. L'angoscia deriva non solo dagli eventi orrorifici, ma anche dall'intrinseca crudeltà che emerge tra i personaggi.

Questa combinazione di suspense psicologica e critica sociale ha colpito profondamente il pubblico, lasciando molti spettatori turbati e con una sensazione di malessere anche successivo alla visione. L'approccio minimalista e la narrazione non convenzionale hanno contribuito a rendere la pellicola un'esperienza unica e disturbante, consolidandone la reputazione tra i cinefili.

Oggi vi segnaliamo che su Amazon è attualmente disponibile la Limited Edition Blu-ray + Booklet di Speak No Evil in offerta.

Di cosa parla Speak No Evil?

Speak No Evil segue una coppia danese che, durante una vacanza in Toscana, fa amicizia con una famiglia olandese. Qualche tempo dopo, i danesi ricevono un invito dai loro nuovi amici a trascorrere un weekend nella loro casa in Olanda. Nonostante alcune iniziali esitazioni, accettano. Quello che inizia come un incontro piacevole e cordiale, però, lentamente si trasforma in un'esperienza inquietante, con piccoli segnali di disagio e tensione che cominciano a emergere tra le due famiglie. Con il procedere del weekend, la coppia danese si trova a fare i conti con una situazione sempre più ambigua e sinistra.

