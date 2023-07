Speak No Evil: nel cast del thriller anche la giovanissima Alix West Lefler di Riverdale

Alix West Lefler, la giovanissima attrice nota soprattutto per i ruoli in Riverdale e The Good Nurse, è entrata nel cast di Speak No Evil, thriller prodotto dalla Blumhouse.

Il film, remake di un thriller danese, dovrebbe arrivare nelle sale nell'agosto del 2024 e sarà interpretato anche da James McAvoy (Split), Mackenzie Davis (Terminator: Destino oscuro) e Scoot McNairy (Batman v Superman: Dawn of Justice).

Secondo Deadline, che ha riportato per primo il casting la scorsa settimana, il film originale, intitolato Gæsterne, era incentrato su una famiglia invitata per un fine settimana in un'idilliaca casa di campagna - una vacanza da sogno che si trasforma in un incubo psicologico.

A quanto è emerso, la Lelfer interpreterà il ruolo di Agnes, la figlia di Louise (Davis) e Ben (McNairy).

Gæsterne non è stato esattamente un successo al botteghino - ha guadagnato circa 650.000 dollari in Europa a fronte di un budget di 3 milioni di dollari e non è stato distribuito nelle sale americane - ma ai fan e alla critica è piaciuto molto, e il film è stato venduto a Shudder, la piattaforma di streaming a tema horror, che probabilmente ha generato una cifra più che sufficiente per recuperare le spese.

Il fatto che il film sia diventato un fenomeno globale e abbia ottenuto un remake della Blumhouse è stato probabilmente positivo anche per il regista Christian Tafdrup, che ha scritto e diretto il film. Tafdrup è principalmente un attore e questo è stato il suo terzo film da regista e il suo primo film di genere.

Scritto e diretto da James Watkins (The Woman in Black), Speak No Evil è prodotto da Jason Blum per la Blumhouse, con Paul Ritchie, Christian Tafdrup, Jacob Jarek e Bea Sequeira come produttori esecutivi.