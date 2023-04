James McAvoy star del remake di Speak No Evil, prodotto da Blumhouse

L'attore James McAvoy sarà il protagonista del nuovo film prodotto da Blumhouse, il remake del thriller danese Speak No Evil.

Il progetto permetterà all'attore di collaborare nuovamente con lo studio dopo aver realizzato insieme Split e Glass.

Alla regia di Speak No Evil ci sarà James Watkins, già autore di The Woman In Black, che si occuperà anche della sceneggiatura. Universal distribuirà il film il 9 agosto 2024.

James McAvoy sarà uno dei protagonisti della nuova versione della storia originale che seguiva una famiglia mentre fa visita a degli olandesi che avevano incontrato in vacanza. Quello che doveva essere un weekend idilliaco inizia a scivolare nel caos, mentre i danesi cercano di rimanere educati di fronte alla scortesia.

L'attore, recentemente, ha recitato nella serie Queste oscure materie e ha lavorato a teatro come protagonista di Cyrano de Bergerac.

Jason Blum sarà produttore del remake tramite la sua Blumhouse, in collaborazione con Paul Ritchie, Christian Tafrdup, Jacob Jarek e Bea Sequeira.