Spawn, John Leguizamo vorrebbe un cameo nel reboot

L'attore di origini colombiane, noto per aver interpretato il supercriminale Violator/Clown nel film del '97, vorrebbe un cameo nel reboot di Spawn con Jamie Foxx.

Sono passati oltre 20 anni dall'uscita nelle sale di Spawn, film basato sull'antieroe della Image Comics, ma i tempi sono maturi per un reboot. A supervisionarlo ci penserà Todd McFarlane, creatore del personaggio, e a vestire i panni di Spawn dovrebbe essere il premio Oscar Jamie Foxx.

John Leguizamo, che nel film del '97 interpretò il supercriminale Violator/Clown, ah dichiarato di essere interessato a un cameo: "Non so se riuscirei a vestire nuovamente i panni di Clown e se la fortuna possa colpire due volte. Ma vorrei avere un cameo in qualche modo nel nuovo film".

L'attore si era immedesimato a tal punto nella parte da mangiare dei vermi vivi. "Ho mangiato i vermi ed è stato disgustoso, ma ho fatto solo una ripresa. Mi sono detto: 'Non lo ripeterò, quindi è meglio che faccia bene questa merda", aveva dichiarato in passato l'attore ridendo.

Il film racconterà la storia di Al Simmons, un agente della CIA che viene tradito due volte, in vita e dopo la morte, quando viene convinto a diventare un guerriero demoniaco pur di poter ritornare accanto alla moglie, scoprendo però di essere intrappolato nella sua nuova versione, mentre la donna che ha amato si è lasciata il passato alle spalle e ha sposato il suo migliore amico. Spawn decide quindi di usare la sua rabbia per vendicarsi sui criminali, chiedendo anche l'aiuto di alcuni esseri umani. Tra di loro c'è il detective 'Twitch' Williams, che possiede intelligenza e intuizione, dando vita, con i poteri demoniaci di Spawn, a una combinazione perfetta per vincere la guerra intrapresa dal protagonista.