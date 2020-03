Spawn: Jamie Foxx confermato protagonista del reboot

Nonostante le notizie degli ultimi giorni, Jamie Foxx è stato confermato da Todd MacFarlane come protagonista del reboot di Spawn!

Jamie Foxx è stato confermato come protagonista di Spawn, il film della Blumhouse che segna il debutto alla regia del famoso fumettista Todd McFarlane. Durante una recente intervista l'autore aveva annunciato che un vincitore dell'Oscar aveva abbandonato la lavorazione del film e i fan avevano subito pensato si trattasse del vincitore per la sua performance in Ray.

Il portale ComicBook, invece, ha scoperto che l'Academy Award ad abbandonare il progetto era nel reparto sceneggiatura e Todd ha subito cercato un nuovo nome titolato per riprendere la lavorazione sullo script. I fan sono sicuramente rasserenati dalla conferma della presenza di Jamie Foxx, che è uno dei punti di grande interesse di questo reboot tanto atteso quanto temuto. Ancora non si sa per certo quando il film sarà lavorato - e quando uscirà - ma il progetto racconterà la storia di Al Newman, un agente della CIA che viene tradito due volte. L'uomo viene tradito e ucciso, e il suo cadavere viene bruciato.

Sleepless - Il giustiziere: un primo piano di Jamie Foxx

Successivamente Newman, mentre è in Inferno, viene convinto a diventare un guerriero in cambio della possibilità di incontrare nuovamente la moglie, ritrovandosi poi intrappolato nel corpo di una creatura demoniaca, invece la donna che ama ha cercato di andare avanti con la sua vita e ha sposato il suo migliore amico. Il fumetto ha ottenuto un grande successo negli anni '90 e ha dato vita a un film animato e a un lungometraggio live action con protagonista l'attore Michael Jai White. Il budget della nuova versione cinematografica di Spawn dovrebbe essere pari a circa 10-12 milioni di dollari ed essere vietato ai minori.