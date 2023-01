Spare, la lite tra Meghan Markle e Kate Middleton nel libro del principe Harry

Spare, l'autobiografia del principe Harry in vendita da ieri in tutto il mondo, continua a far parlare di sé. Tra gli argomenti trattati, e i ricordi inseriti nel libro, la vista della duchessa, Meghan Markle, in lacrime dopo una lite con Kate Middleton.

Nelle pagine di Spare, libro scritto dal principe Harry e primo nella classifica dei bestseller su Amazon UK, il duca si sofferma su quanto già raccontato all'interno della docu-serie Harry & Meghan, apparsa su Netflix, introducendo anche nuovi elementi ed eventi mai menzionati prima.

Uno dei primi racconti all'interno dell'autobiografia di Harry che ha attirato l'attenzione dei media, riguarda un litigio avvenuto tra Meghan Markle e Kate Middleton, moglie del principe William.

Spare, l'autobiografia del principe Harry e l'attacco alla regina consorte Camilla

Il principe Harry racconta di essere tornato a casa e di aver trovato sua moglie, l'ex attrice di Suits, in lacrime, mentre stava "singhiozzando sul pavimento", nel periodo in cui i rapporti con suo padre, Thomas Markle, si stavano irrimediabilmente interrompendo.

Il litigio tra la Markle e Kate Middleton si verifica, racconta il principe, dopo che la principessa Charlotte non ha la reazione sperata provando l'abito che avrebbe dovuto indossare al matrimonio del principe Harry. Il vestito, prosegue il duca nelle sue pagine, non era infatti come avrebbe dovuto essere. Per risolvere il problema, Meghan Markle avrebbe chiesto alla principessa di far visita al sarto.

La richiesta della Markle e la risposta di Kate Middleton appaiono in una serie di messaggi che il principe Harry riporta poi all'interno di Spare. Messaggi che le parti si scambiano prima di riuscire a trovare una soluzione. E che, come riporta Deadline, non solo sembrano dimostrare lo stato di malessere vissuto all'interno della famiglia durante l'organizzazione del suo matrimonio, ma sottolineando la disperazione di Meghan Markle e le difficoltà affrontate da quest'ultima in quei giorni.

Quello tra Kate Middleton e Meghan Markle è solo un altro dei tanti racconti inseriti dal principe nel libro appena uscito. Libro che è destinato a far discutere ancora per lungo tempo.