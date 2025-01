Meghan Markle torna su Instagram con un nuovo post dopo cinque anni di silenzio

La duchessa di Sussex non pubblicava niente sul suo account da almeno cinque anni ma adesso ha fatto ritorno con un post

Meghan Markle ha festeggiato il nuovo anno tornando su Instagram dopo una pausa di cinque anni.

La duchessa di Sussex, che insieme al marito principe Harry si è dimessa dagli incarichi reali nel gennaio 2020, ha pubblicato mercoledì un video sul nuovo account @meghan. La clip, priva di didascalie, mostra Markle, vestita completamente di bianco, mentre si diverte sulla spiaggia e scrive "2025" sulla sabbia. Non è possibile commentare il post, anche se l'account ha già quasi 700.000 follower.

L'Associated Press ha confermato che l'account Instagram appartiene proprio a Markle e ABC News ha riferito che il video è stato girato dal principe Harry su una spiaggia pubblica vicino alla loro casa di Montecito, in California, dove la coppia vive da quando ha abbandonato la vita reale.

Harry e Meghan contro il pericolo dei social

Sebbene Markle abbia lanciato all'inizio di quest'anno un profilo Instagram per il suo nuovo marchio di lifestyle, American Riviera Orchard, il profilo più recente a portare il suo nome è stato l'account @SussexRoyal che ha condiviso con Harry fino alla sua chiusura nel 2020. Quando il profilo è stato lanciato nel 2019, ha battuto un record mondiale come il più veloce a raggiungere 1 milione di follower sulla piattaforma. Prima del matrimonio con Harry, l'ex-attrice aveva un account personale con 3 milioni di follower che ha chiuso pochi mesi prima del loro matrimonio, avvenuto nel maggio 2018.

Harry e Meghan, paura in California: hanno chiamato la polizia nove volte

Durante il suo periodo come reale e dopo, Markle è stata bersaglio di molestie incessanti sui social media, portando la coppia a parlare pubblicamente dei pericoli del bullismo e della disinformazione online. Tuttavia, in un'intervista rilasciata a Fast Company nel 2021, Harry aveva dichiarato di non pensare che la coppia avesse chiuso definitivamente con i social media, nonostante le loro tribolazioni.

"I social media possono offrire un mezzo di connessione e di comunità, che sono vitali per noi come esseri umani. Abbiamo bisogno di ascoltare le storie degli altri e di condividere le nostre. Questo fa parte della bellezza della vita", aveva spiegato Harry, aggiungendo: "Torneremo sui social media quando lo riterremo opportuno, forse quando vedremo impegni più significativi per un cambiamento o una riforma".