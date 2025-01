Meghan Markle torna con un lifestyle show, ecco il trailer di With Love, Meghan

Netflix ha condiviso il trailer di With Love, Meghan, il nuovo progetto con Meghan Markle che debutterà il 15 gennaio in streaming.

Gli otto episodi, della durata di 33 minuti, mostreranno l'ex attrice diventata duchessa dopo aver sposato il principe Harry, alle prese con la cucina, la creazione di decorazioni per la casa e altri momenti tipici dei programmi di genere lifestyle.

I primi dettagli di With Love, Meghan

Meghan Markle sarà ritratta in cucina, mentre sceglie fiori, si dedica al giardinaggio, raccoglie miele e si prepara ad accogliere alcuni amici, condividendo davanti alla telecamera consigli e trucchi e dimostra quanto 'sia facile creare la bellezza, anche nell'inaspettato'.

Nel filmato condiviso online appare anche uno dei cani dell'attrice, mostrato mentre russa nel sonno e tiene compagnia all'ex star di Suits mentre è al lavoro in cucina.

Ecco il trailer:

With Love, Meghan è prodotto da Archewell Productions, casa di produzione dei due ex membri della famiglia reale che hanno deciso di abbandonare il Regno Unito e trasferirsi in California, in collaborazione con Netflix. Recentemente l'accordo tra le due società aveva portato inoltre alla produzione di uno show sul polo che aveva l'obiettivo di rivelare i lati meno conosciuti dalla disciplina sportiva.

Alla regia delle puntate c'è Michael Steed e tra gli ospiti di Meghan che appariranno sugli schermi ci sono Mindy Kaling, Alice Walters, Roy Choi e il marito Harry.

Nella giornata di ieri, l'ex attrice era ritornata a usare Instagram, nonostante avesse dichiarato più volte che si teneva distante dai social media per evitare i commenti negativi e l'odio riversato online, per annunciare il suo ritorno nel 2025. Il profilo ha poi condiviso il trailer dello show, rivelando il motivo per cui è di nuovo attiva online.