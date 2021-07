Sparatoria in California durante la proiezione de La notte del giudizio per sempre: un morto e un ferito grave

Una sparatoria in un cinema di Corona, California, durante la proiezione de La notte del giudizio per sempre avrebbe lasciato a terra una giovane donna, morta poco dopo, e un uomo gravemente ferito.

Una donna di 18 anni è morta e un ragazzo di 19 anni è ferito gravemente in seguito a una sparatoria in un cinema della California, The Regal Edwards Corona Crossings RPX, in cui si proiettava l'horror seriale La notte del giudizio per sempre.

La notte del giudizio per sempre: una sequenza del film

La polizia di Corona, California, è stata chiamata alle 23:45 p.m. presso The Crossings, 2650 Tuscany St., per un problema non specificato. una volta giunti sul luogo, gli agenti hanno trovato un uomo e una donna con ferite d'arma da fuoco. il 19enne è stato portato in un ospedale locale, mentre la donna è morta sul posto in seguito alle ferite. I nomi delle vittime non sono ancora stati diffusi per dare il tempo alle autorità di avvertire le famiglie.

Il Colonnello Tobias Kouroubacalis del dipartimento di polizia di Corona ha confermato a The Hollywood Reporter che il cinema in cui si trovavano le vittime stava proiettando La notte del giudizio per sempre.

La notte del giudizio per sempre: una scena del thriller

"Abbiamo ricevuto la conferma di un incidente nel nostro cinema di Corona Crossings la scorsa notte", ha dichiarato il portavoce di Regal Cinemas a The Hollywood Reporter. "Stiamo attualmente collaborando con le autorità locali per quanto riguarda le indagini. La nostra principale preoccupazione è la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale".

Il Dipartimento di Polizia di Corona non ha ancora effettuato alcun arresto in seguito alla sparatoria, le indagini sono ancora in corso. Il Riverside County Sheriff's Department Major Crimes Bureau - Forensic Services lo assiste nelle indagini. Al momento non sono stati forniti dettagli sull'accaduto.

La notte del giudizio: dove eravamo rimasti

La notte del giudizio per sempre, quinto e ultimo capitolo della saga di The Purge, torna a raccontare la realtà distopica americana in cui, una notte l'anno, la polizia cessa le attività permettendo ai criminali di dare libero sfogo alla violenza. Nel quinto film, Adela e suo marito Juan, una coppia di messicani appena sfuggita a un cartello della droga, riesce a sopravvivere alla loro prima notte dello Sfogo nascondendosi insieme ad altri immigrati. I due trovano rifugio in un ranch del Texas; tuttavia la libertà appena conquistata dura ben poco: la coppia, infatti, si ritrova alle prese con un gruppo di ribelli che intende prolungare lo Sfogo per sempre.