Space Jam: Titans of Cult - Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) è in offerta su Amazon

La Titans of Cult - Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) di Space Jam è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 21,50€, con uno sconto del 12% sul prezzo mediano indicato (24,35€). I dettagli relativi all'edizione in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. La Titans of Cult - Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) di Space Jam è venduta e spedita da Amazon.

Titans of Cult: Space Jam, Il cult Anni '90 in una Steelbook da collezione

L'edizione Titans of Cult di Space Jam è un tuffo nostalgico in un'epoca in cui il basket e l'animazione si incontravano per creare magia. Questa Limited Edition Steelbook include il film in 4K Ultra HD e Blu-Ray, racchiuso in una custodia metallica dal design esclusivo, accompagnata da oggetti unici come una spilletta "A-OK" e adesivi in vinile della Tune Squad e dei Monstars. Un tributo curato per gli appassionati di cinema, animazione e sport.

Quando Space Jam debuttò nel 1996 divenne un vero e proprio fenomeno culturale. Con Michael Jordan a guidare i Looney Tunes contro i Monstars, la pellicola catturò l'immaginazione di una generazione, fondendo umorismo, sport e tecnologia all'avanguardia per l'epoca. Questa edizione speciale celebra un film che tutti ricordano e ancora citano, immortalando il legame emozionale di milioni di fan che, con Space Jam, hanno vissuto un'esperienza unica e irripetibile.