Space Jam: Titans of Cult - Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) in sconto su Amazon Black Friday

Per il Black Friday 2024, vi segnaliamo che su Amazon la Titans of Cult - Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) di Space Jam è attualmente in offerta.

La Titans of Cult - Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray) di Space Jam è attualmente in sconto su Amazon per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 24,67€, con uno sconto del 13% sul prezzo più basso recente indicato (28,43€). Potete trovare tutti i dettagli relativi al lungometraggio in questione passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. La Titans of Cult - Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray) di Space Jam è venduta e spedita da Amazon.

Space Jam la Titans of Cult Limited Edition

Cosa succede quando il basket incontra l'animazione in un'esplosione di talento, ironia e nostalgia anni '90? Space Jam è stato un vero e proprio fenomeno culturale e generazionale che ha definito un'epoca, unendo l'iconico Michael Jordan al caos esilarante dei Looney Tunes. Per i fan storici e irriducibili c'è la Titans of Cult - Limited Edition Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-ray), un'edizione che esalta il valore iconico del film con un design esclusivo e contenuti imperdibili.

Space Jam: New Legends su Netflix: e se dietro il sequel ci fosse una riflessione sullo sport moderno?

Oltre al restauaro visivo di Space Jam, questa edizione limitata include una Steelbook da collezione, adesivi in vinile della Tune Squad e dei Monstars, e una spilletta "A-OK" che celebra lo spirito inimitabile di Space Jam.