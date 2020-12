Space Jam: New Legends e Xbox lanciano un concorso per creare un videogame arcade

In attesa dell'arrivo nelle sale di Space Jam: Legends si svolgerà un contest, in collaborazione con Xbox, con lo scopo di creare un videogame arcade.

Xbox e Warner Bros. Pictures collaboreranno in occasione di un concorso dedicato all'atteso film Space Jam: New Legends, in arrivo nelle sale nel 2021, e che prevede la creazione di un videogioco arcade.

La partnership permetterà a chi ha più di 14 anni, fino al 31 dicembre, di dare spazio alla propria creatività e dare spazio a un'idea originale ispirata al progetto cinematografico.

Per partecipare al contest è necessario consultare il sito web dedicato, leggere il Regolamento, scegliere un'immagine rappresentativa e descrivere la propria idea in meno di 500 parole. Tra gli altri premi e gadget messi in palio all'interno del concorso legato a Space Jam: New Legends, le due idee vincitrici saranno inserite con opportuni credits all'interno del videogioco ufficiale in stile arcade, disponibile nel 2021 su Xbox Game Pass Ultimate.

La nuova partnership tra Xbox e Space Jam: New Legends prevede inoltre una serie di iniziative studiate appositamente per aiutare i programmatori di tutte le età a mettere a frutto le proprie idee: a questo proposito, i Microsoft Store ospiteranno gratuitamente dei workshop virtuali ispirati alla pellicola. Gli studenti costruiranno un prototipo giocabile di un videogioco utilizzando la codifica basata su blocchi sulla piattaforma MakeCode Arcade, il tutto imparando a conoscere le competenze professionali necessarie e le carriere STEAM possibili nel game design. I workshop di coding a tema sono disponibili online.

Per i programmatori più esperti sono poi disponibili due lezioni Microsoft Learn, pensate appositamente per gli studenti di scuole superiori, universitari e programmatori più adulti.

Il contest dedicato a Space Jam: New Legends, i seminari di coding e le lezioni offerte all'interno di questa iniziativa si inseriscono all'interno del più ampio progetto di Microsoft volto all'acquisizione di nuove competenze digitali con l'obiettivo di aiutare 25 milioni di persone in tutto il mondo ad acquisire skills necessarie per mettere a frutto le proprie passioni.