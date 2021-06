Space Jam: New Legends, le nuove immagini delle scene ispirate a Matrix, Mad Max, Batman e Austin Powers

Space Jam: New Legends racconterà una nuova avventura che unisce riprese live-action e animazione e le immagini inedite regalano qualche anticipazione riguardante le scene ispirate a Matrix, Batman, Austin Powers e Mad Max.

Tra i marchi di proprietà della Warner Bros usati nel lungometraggio, come anticipato dal trailer, ci saranno anche Il Trono di Spade, King Kong, i Flinstones, It, Scooby-Doo e molti altri.

Quest'avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron James e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l'intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell'Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all'azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche "King" James con il loro modo di giocare.

James è protagonista accanto al candidato all'Oscar Don Cheadle (Avengers), Khris Davis (Atlanta), Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), l'esordiente Cedric Joe, Jeff Bergman (Looney Tunes Cartoons), Eric Bauza (Looney Tunes Cartoons) e Zendaya (Dune).

Lee (Girls Trip) dirige da una sceneggiatura di Juel Taylor & Tony Rettenmaier & Keenan Coogler & Terence Nance e Jesse Gordon e Celeste Ballard, storia di Juel Taylor & Tony Rettenmaier & Keenan Coogler & Terence Nance. Basato su Space Jam, scritto da Leo Benvenuti & Steve Rudnick e Timothy Harris & Herschel Weingrod. Il film è prodotto da Ryan Coogler, LeBron James, Maverick Carter e Duncan Henderson, i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Allison Abbate, Jesse Ehrman, Jamal Henderson, Spencer Beighley, Justin Lin, Terence Nance e Ivan Reitman.

Il team creativo di Space Jam: New Legends include il direttore della fotografia Salvatore Totino (Spider-Man: Homecoming), il produttore animazioni Troy Nethercott (Wonder Park), gli scenografi Kevin Ishioka (The Mule), Akin McKenzie (When They See Us per Netflix) e Clint Wallace (l'imminente Eternals), il montatore Bob Ducsay (Godzilla: King of the Monsters, Star Wars Episode VIII - The Last Jedi) e la costumista Melissa Bruning (Rampage). Le musiche sono di Kris Bowers (Greenbook, Bridgerton per Netflix).