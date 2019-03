Space Jam 2: Sonequa Martin-Green nel cast del sequel?

Space Jam 2 dovrebbe avere nel suo cast anche l'attrice Sonequa Martin-Green che starebbe concludendo le trattative con la produzione del sequel che la porterebbero ad avere un ruolo da protagonista accanto a LeBron James.

Il sequel del film del 1996 sarà diretto da Terence Nance e la star di Star Trek: Discovery dovrebbe avere la parte della moglie del personaggio al centro della nuova avventura.

Space Jam 2, in fase di sviluppo dal 2015, potrà contare sulla produzione di Ryan Coogler che collaborerà con la star dell'NBA e Maverick Carter per riportare sul grande schermo la sfida tra un gruppo di minacciosi alieni e i personaggi dei Looney Tunes. Space Jam 2, in arrivo nelle sale americane il 16 luglio 2021, dovrebbe mostrare il team guidato da Bugs Bunny chiedere aiuto a LeBron James per provare a vincere sul campo da basket una partita incredibilmente importante.

Il primo Space Jam, che aveva come star Michael Jordan, era riuscito a incassare ben 230 milioni di dollari in tutto il mondo.