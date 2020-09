Spaccapietre, una clip esclusiva del film con Salvatore Esposito

Spaccapietre, del quale potete vedere una video clip in esclusiva, è il nuovo film con Salvatore Esposito, che sarà in sala dal 7 settembre, in contemporanea con la presentazione a Venezia 2020, dove sarà l'unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori.

La protagonista della video clip che vi presentiamo in esclusiva è Rosa che viene descritta come: "una donna che le sopraffazioni del 'padrone' non hanno corrotto e la cui umanità sarà per il protagonista ed il figlio rifugio, forza e ribellione".

Nel film diretto da Gianluca e Massimiliano De Serio, Salvatore Esposito interpreta Giuseppe, spaccapietre che dopo un grave incidente sul lavoro è disoccupato. Suo figlio Antò sogna di fare l'archeologo e fantastica sull'occhio vitreo del padre, come se fosse il segno di un superpotere. Sono rimasti soli da quando Angela, madre e moglie adorata, è morta per un malore mentre era al lavoro nei campi. Senza più una casa, costretto a chiedere lavoro e asilo in una tendopoli insieme ad altri braccianti stagionali, Giuseppe ha ancora la forza di stringere a sé Antò, la sera, e giocare a raccontarsi una storia. In questa storia irromperà Rosa.

Parlando del loro film Gianluca e Massimiliano De Serio hanno detto "In Spaccapietre arte e biografia personale si intrecciano inseparabilmente. La vicenda al centro del film prende spunto da un fatto di cronaca di qualche estate fa, la morte sul lavoro della bracciante pugliese Paola Clemente, e dall'assurda coincidenza con la morte di nostra nonna paterna, deceduta lavorando negli stessi campi nel 1958. E, come il padre di Giuseppe nel film, anche nostro nonno paterno, prima di partire per Torino negli anni '60, faceva lo "spaccapietre". Il film è innanzitutto il tentativo di riappropriarci di un'anima, quella di nostra nonna mai conosciuta, attraverso la storia e il corpo di un'altra donna. Ma è anche un film d'amore paterno in cui affiorano puri i temi della morte, della violenza, della paura, dell'amore, della vendetta".

Nel cast di Spaccapietre accanto al protagonista troviamo Samuele Carrino, Licia Lanera, Antonella Carone, Giuseppe Loconsole e Vito Signorile.