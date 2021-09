South of Heaven: la svolta drammatica di Jason Sudeikis ed Evangeline Lilly nel trailer

Jason Sudeikis ed Evangeline Lilly si misurano in ruoli altamente drammatici nel trailer di South of Heaven; nel cast anche Mike Colter e Shea Wingham.

Collider ha lanciato in esclusiva il trailer e il poster di South of Heaven, dramma ad alto tasso di lacrime diretto da Aharon Keshales e interpretato da Jason Sudeikis, Evangeline Lilly, Shea Whigham e Mike Colter.

Il trailer di South of Heaven mostra Jason Sudeikis nei panni di Jimmy, un uomo che esce in libertà vigilata in anticipo dopo una rapina a mano armata e promette di regalare alla sua fidanzata morente Annie (Evangeline Lilly) un fantastico anno. Tuttavia, Sudeikis viene gettato ancora una volta nel mondo del crimine, il che lo pone in contrasto con il suo agente di custodia (Shea Whigham) e con un boss del crimine (Mike Colter).

Mentre Sudeikis è solitamente noto per suoi comici, ultimo quello nella popolare serie a sfondo sportivo Ted Lasso, South of Heaven sembra mostrarci un nuovo lato dell'attore. Mentre cerca di proteggere l'amore della sua vita dal pericolo imminente, Sudeikis sa essere intimidatorio e vendicativo in un modo che non l'abbiamo mai visto prima. Questa sembra anche una grande opportunità per la star dell'MCU Evangeline Lilly di misurarsi in un ruolo drammatico, oltre a mettere Whigham e Colter in succosi ruoli da cattivi.