Soul: il trailer del nuovo film Pixar

Neppure il Coronavirus può fermare Soul che, con il suo trailer ufficiale, porta una ventata di magia e ottimismo, come nella migliore tradizione Pixar, confermando che, nonostante nessuno conosca i tempi dell'emergenza sanitaria, arriverà nelle sale a partire dal 19 giugno.

Diretto dal regista Pete Docter, con le voci di Jamie Foxx e Tina Fey nella versione originale, la storia di Soul si svolgerà tra New York e i regni cosmici. E il primo trailer, come già aveva fatto il teaser, ci permette di visitare entrambe le location, entrando in una giornata tipo di Joe Gardner, un insegnate di musica jazz alle prese con una importante opportunità, che rischia però di essere sprecata a causa di un fatale errore, che porterà la sua anima a vagare nel cosmo. Sarà questo l'inizio di un lungo percorso alla ricerca del vero se stesso, attraverso il seminario You, cercando di ritrovare la strada verso casa.

Parlando del film, Pete Docter ha dichiarato: "Abbiamo parlato a lungo con persone che rappresentano le tradizioni religiose e culturali diverse, e abbiamo chiesto loro 'Che cosa pensi che sia un'anima?' Loro hanno parlato di entità vaporosa ed eterea, non fisica. Ci siamo chiesti come rendere questo aspetto visivamente. Siamo abituati a creare automobili, giocattoli, oggetti fisici, facili da definire. Questa per noi è stata una sfida incredibile, ma il team è riuscito a creare qualcosa di davvero efficace, legato alla natura dell'anima, ma al tempo stesso facile da riconoscere."