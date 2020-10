Soul: le prime reazioni dei critici lodano il film Pixar: "È un ritorno alle origini"

Soul, che verrà presentato il 15 ottobre alla Festa del Cinema di Roma e arriverà poi su Disney+ il 25 dicembre, è stato proiettato in anteprima al Festival di Londra, permettendo così di scoprire le prime reazioni della critica, per ora molto positive.

Il lungometraggio diretto da Pete Docter sembra essere in grado di puntare a premi importanti come Oscar e Golden Globe nonostante non possa sfruttare la distribuzione nelle sale.

Il film Soul, secondo IndieWire, è uno "sguardo esistenziale alla realizzazione dei propri sogni e alla disconnessione emotiva". Il progetto prodotto dalla Pixar viene inoltre lodato per l'uso della musica, come accaduto con Coco, e per la capacità di raccontare gli ostacoli affrontati dal protagonista afroamericano, persino nelle circostanze sovrannaturali.

Deadline sostiene che il film non raggiunge sempre gli ambiziosi obiettivi voluti dagli autori, tuttavia è "un ritorno concreto alla Pixar vecchio stile all'insegna di idee grandiose ed esecuzione originale, e una dichiarazione di intenti che porti lo studio distante da sequel senza fine ritornando a progetti originali pieni di inventiva".

Soul: un momento del film diretto da Pete Docter

The Hollywood Reporter sostiene che Soul possieda un "mix vintage della narrazione intricata dello studio, complessa intelligenza emotiva, abilità tecnica e una fantasia cerebrale".

Robbie Collin di The Telegraph ha assegnato a Soul cinque stelle sostenendo che "brillerà su ogni schermo" affrontando il tema della morte con "calore, intelligenza e meraviglia".

/FILM ha sottolineato la natura bizzarra e matura della storia, accompagnata da un'affascinante animazione che rappresenta con realismo il mondo umano e la bellezza di quello delle anime.

La capacità di emozionare e permettere agli spettatori di immedesimarsi nei personaggi è stata lodata anche da Chris Agar di Screen Rant, mentre Entertainment Weekly ha sottolineato che alcune sequenze sono innovative e in grado di allontanarsi dai precedenti progetti dello studio.

Soul è diretto dal regista Pete Docter e tra i doppiatori della versione originale ci saranno Jamie Foxx e Tina Fey.

Al centro della trama ci sarà Joe Gardner, un insegnante di musica jazz alle prese con una importante opportunità, che rischia però di essere sprecata a causa di un fatale errore, che porterà la sua anima a vagare nel cosmo. Da quel momento Joe sarà alle prese con un percorso per trovare se stesso e la strada che potrebbe riportarlo a casa.

Il progetto prodotto da Pixar Animation Studios si basa su una domanda importante: "Ti sei mai chiesto da dove provengono la tua passione, i tuoi sogni e i tuoi interessi? Cosa ti rende così come sei?". Saranno i personaggi di Soul e la loro storia a provare a regalare una risposta a questi importanti quesiti.