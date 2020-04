Soul: Disney posticipa il film a novembre, ecco la nuova data di uscita

Soul, il nuovo film animato Pixar, ha una nuova data di uscita: il 20 novembre 2020, cinque mesi dopo la precedente première nelle sale che era stata fissata per il 19 giugno.

La scelta è stata presa tenendo conto dello slittamento di numerosi progetti che avrebbero dovuto debuttare nelle sale nei prossimi mesi e ora devono fare i conti con la chiusura forzata delle strutture.

Disney ha inoltre svelato che Raya and the Last Dragon verrà distribuito ora il 12 marzo 2021, non più il 25 novembre 2020.

Soul è diretto dal regista Pete Docter e tra i doppiatori della versione originale ci saranno Jamie Foxx e Tina Fey.

Al centro della trama ci sarà Joe Gardner, un insegnante di musica jazz alle prese con una importante opportunità, che rischia però di essere sprecata a causa di un fatale errore, che porterà la sua anima a vagare nel cosmo. Da quel momento Joe sarà alle prese con un percorso per trovare se stesso e la strada che potrebbe riportarlo a casa.

Il progetto prodotto da Pixar Animation Studios si basa su una domanda importante: "Ti sei mai chiesto da dove provengono la tua passione, i tuoi sogni e i tuoi interessi? Cosa ti rende così come sei?". Saranno i personaggi di Soul e la loro storia a provare a regalare una risposta a questi importanti quesiti.