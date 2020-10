Soul: il film Pixar sarà distribuito su Disney+ a dicembre

Soul, il nuovo film Pixar, sarà distribuito negli Stati Uniti su Disney+, come accaduto in precedenza con Artemis Fowl.

Soul sarà distribuito su Disney+ e la piattaforma di streaming ha annunciato la data di uscita: il 25 dicembre l'atteso progetto Pixar sarà disponibile online.

Il lungometraggio non sarà messo a disposizione a pagamento, come accaduto con Mulan, ma sarà semplicemente inserito nel catalogo.

Soul, che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma, verrà distribuito nelle sale nei territori dove non è disponibile Disney+. Bob Chapek, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel condividere lo spettacolare ed emozionante film Pixar Soul con gli spettatori direttamente su Disney+ a dicembre. Un nuovo film Pixar originale è sempre un'occasione speciale e questa è una storia davvero in grado di scaldare i cuori e divertire sul legame umano e trovare il proprio posto nel mondo, e sarà un dono per le famiglie che potranno apprezzarlo insieme durante le feste".

Il regista Pete Docter ha aggiunto: "Il mondo può essere un posto stancante e frustrante, ma è anche pieno di gioie inaspettate, persino nelle piccole cose. Soul indaga su ciò che è realmente importante nelle nostre vite, una domanda che ci stiamo ponendo tutti in questo periodo. Spero porterà un po' di umorismo e divertimento alle persone in un periodo in cui tutti ne abbiamo sicuramente bisogno".

Soul è diretto dal regista Pete Docter e tra i doppiatori della versione originale ci saranno Jamie Foxx e Tina Fey.

Al centro della trama ci sarà Joe Gardner, un insegnante di musica jazz alle prese con una importante opportunità, che rischia però di essere sprecata a causa di un fatale errore, che porterà la sua anima a vagare nel cosmo. Da quel momento Joe sarà alle prese con un percorso per trovare se stesso e la strada che potrebbe riportarlo a casa.

Il progetto prodotto da Pixar Animation Studios si basa su una domanda importante: "Ti sei mai chiesto da dove provengono la tua passione, i tuoi sogni e i tuoi interessi? Cosa ti rende così come sei?". Saranno i personaggi di Soul e la loro storia a provare a regalare una risposta a questi importanti quesiti.