Sotto copertura: la storia vera che ha ispirato la serie tv

Sotto copertura è una serie televisiva italiana prodotta da Lux Vide e la prima stagione della serie, denominata La cattura di Iovine, è ispirata ad una storia vera: la cattura, avvenuta nel 2010, del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine, interpretato da Guido Caprino.

Sotto Copertura: una scena della seconda stagione

"Grazie all'aiuto della magistratura"; ha dichiarato il regista Giulio Manfredonia "siamo entrati nel bunker dove ha dimorato Zagaria. Vi assicuro che girare delle scene nel vero bunker è stata una delle più grandi emozioni della mia vita". Quasi tutto ciò che vediamo nelle puntate della prima stagione è autentico, anche in episodi che sembrano inverosimili come quello dell'invito, fatto al commissario dai complici di Zagaria, a bere un caffè nella casa sotto cui era nascosto il boss.

La prima stagione della serie narra le indagini del commissario Michele Romano, ispirato alla figura di Vittorio Pisani, da tempo impegnato nella caccia al boss della camorra di Casal di Principe Antonio Iovine, ancora a piede libero. In seguito viene a sapere che il mafioso ha una dama di compagnia e, andando contro il volere dei suoi superiori, mette su una squadra per pedinarla.

Il boss suggerisce alla sua donna di trovarsi un fidanzato al fine di evitare di destare sospetti. Anna decide di fidanzarsi con Emilio, il ragazzo però comincia a piacerle molto e la donna si ritrova a tentare di portare avanti una doppia vita per proteggere lui e la sua famiglia dalla possibile vendetta di Iovine.

Sotto Copertura: Alessandro Preziosi nella seconda stagione

Sotto Copertura è stata rinnovata per una seconda stagione, composta da 8 episodi trasmessi in 4 puntate, dal titolo Sotto copertura - La cattura di Zagaria. La seconda stagione è andata in onda dal 16 ottobre al 6 novembre 2017 ed è incentrata proprio sulla cattura di un altro boss del Clan dei Casalesi: Michele Zagaria, interpretato da Alessandro Preziosi.