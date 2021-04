Sotto Copertura - La cattura di Zagaria torna stasera su Rai1 con la seconda parte: anticipazioni

Stasera su Rai1, alle 21:25, e in streaming su RaiPlay, torna Sotto copertura - La cattura di Zagaria, la fiction, per la regia di Giulio Manfredonia, che porta sul piccolo schermo l'impegno civile, i sacrifici e l'abnegazione con cui le forze dell'ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese.

Sotto Copertura: Alessandro Preziosi nella seconda stagione

La seconda stagione della serie, dedicata alla cattura del boss di spicco del clan dei Casalesi, ha preso il via con i primi episodi - disponibili in streaming su RaiPlay - sabato scorso.

Le anticipazioni della seconda parte (che comprende gli episodi 4,5 e 6, su un totale di 8) riprendendono dalle indagini della PM De Simone sulla connivenza tra Romano e la camorra, che trovano apparenti conferme. La PM si serve di Visentin come fonte interna alla squadra, e coinvolge anche Carlo, il più giovane membro della squadra di Romano, fedelissimo al capo e anche fidanzato di sua figlia Chiara, di cui ha appena chiesto la mano. Ma, di fronte alle accuse della De Simone, Carlo è costretto a mettere in discussione tutto quello che ha sempre ritenuto giusto.

L'irruzione in casa Ventriglia salta a causa di una talpa di Zagaria all'interno della polizia, che informa il boss appena in tempo per evitare l'arresto. La squadra è costretta a riorganizzarsi, ma nel frattempo, grazie alle informazioni raccolte da Romano con i confidenti, ha trovato una buona pista su Turco: i combattimenti clandestini, di cui è appassionato.

Mentre il cerchio dell'indagine inizia a stringersi intorno a Zagaria, la PM De Simone raccoglie abbastanza prove per far emettere nei confronti di Romano un divieto di dimora nella provincia di Napoli. Senza preavviso, il capo della mobile non solo deve abbandonare l'indagine sul capo-clan, ma anche la sua casa e la sua famiglia. Nel frattempo, Agata, incornata erede dell'impero del boss, scopre che proprio Zagaria è il responsabile dell'assassino di sua madre.

La terza e ultima parte di Sotto copertura - La cattura di Zagaria andrà in onda sabato 1° maggio su Rai1, salvo variazioni di palinsesto.