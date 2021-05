Sotto copertura - La cattura di Zagaria torna stasera su Rai1 con l'ultima parte: anticipazioni

Stasera su Rai1, alle 21:25, e in streaming su RaiPlay, torna Sotto copertura - La cattura di Zagaria, la fiction, per la regia di Giulio Manfredonia, che porta sul piccolo schermo l'impegno civile, i sacrifici e l'abnegazione con cui le forze dell'ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese.

Sotto Copertura: Alessandro Preziosi nella seconda stagione, La cattura di Zagaria

La seconda stagione della serie, dedicata alla cattura del boss di spicco del clan dei Casalesi, ha preso il via due settimane fa ed è già completamente disponibile in streaming su RaiPlay.

Dalle anticipazioni dell'ultima parte - che comprende gli episodi 7 e 8 - scopriamo che Romano viene trasferito a Roma, mentre la squadra passa in mano a Visentin. Ma Francesco, che ha imparato a conoscere i metodi di indagine di Romano e a fidarsi di lui, rompe la collaborazione con la De Simone e si schiera con la sua squadra, per portare fino in fondo la caccia a Zagaria. Quando gli investigatori hanno in pugno Agata, però, la ragazza si rifiuta di parlare.

Romano, lavorando incessantemente, riesce a dimostrare che le accuse costruite da Zagaria contro di lui sono false. Il capo della mobile torna così parte attiva delle indagini sul boss, ed è presente anche all'incontro decisivo: Nicola rivela la posizione precisa del bunker, e consegna Agata ai poliziotti. Con questa testimonianza, Romano e la sua squadra possono sferrare finalmente l'attacco al bunker del boss.