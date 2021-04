Sotto Copertura - La cattura di Zagaria: stasera su Rai1 la seconda stagione della serie

Stasera su Rai1 alle 21:25, e in streaming su RaiPlay, va in onda Sotto Copertura - La cattura di Zagaria, seconda stagione della serie con Claudio Gioè, diretta da Giulio Manfredonia nel 2017.

La fiction, che porta sul piccolo schermo l'impegno civile, i sacrifici e l'abnegazione con cui le forze dell'ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese, ha fatto compagnia al pubblico, con la prima stagione - disponibile in streaming su RaiPlay -, già sabato scorso registrando ottimi ascolti.

La seconda stagione, La cattura di Zagaria, ci porta a Napoli nel 2011. Il capo della squadra mobile Michele Romano (Claudio Gioè) riceve da un informatore una soffiata sulla posizione di Michele Zagaria (Alessandro Preziosi), boss dei Casalesi ancorra in libertà. La squadra si mette in moto ma il blitz non ha successo. Nel frattempo, il boss cambia nascondiglio e si rifugia in un bunker nel casertano.

Michele Zagaria cerca di sabotare le indagini della squadra capeggiata da Romano ricattando un piccolo boss per costringerlo a testimoniare contro il capo della Mobile. Per questo, il PM De Simone (Lorenza Indovina) decide di aprire un'indagine contro Romano per favoreggiamento. Nel frattempo, le indagini per catturare il capo dei Casalesi continuano grazie all'uso di una microspia. La squadra individua in Turco l'assassino di Arturo e inizia a indagare anche su di lui.

Zagaria scopre la relazione tra Nicola e Agata e fa capire chiaramente a Nicola che Agata per lui è off limits. Nicola, a malincuore, è costretto a rompere con la donna, che non capisce il suo comportamento.