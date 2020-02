Sospesi nel tempo di Peter Jackson diventerà una serie tv?

Sospesi nel tempo, il film di Peter Jackson, potrebbe diventare una serie tv grazie alla casa di produzione di proprietà del premio Oscar Charlize Theron, Denver and Delilah Productions.

La notizia riportata dal sito Bloody Disgusting sostiene che il progetto è in fase di sviluppo da circa un anno e non sia ancora stato deciso se realizzarne un adattamento per il piccolo schermo o proporne una nuova versione cinematografica.

Nel film Sospesi nel tempo, arrivato nelle sale nel 1996, il protagonista interpretato dall'attore Michael J. Fox era un investigatore di fenomeni paranormali che ha la capacità di vedere e interagire con i fantasmi, situazione che utilizza per sfruttare i clienti e "liberare" le loro case dalle presenze sovrannaturali. Dopo aver visto un fantasma la cui morte è simile a quella di sua moglie, l'investigatore si rende conto che la morte sta portando gli spiriti su un altro regno.