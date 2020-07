Sorelle, seconda puntata stasera su RAI 1: le anticipazioni

Sorelle torna stasera su RAI 1 alle 21:25 con la seconda puntata, in replica, e con i tre protagoniste della fiction Anna Valle, Giorgio Marchesi e Loretta Goggi.

Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda stasera ci dicono che la protagonista Chiara (Anna Valle) farà di tutto per capire cosa è successo alla sorella Elena (Ana Caterina Morariu), a cui appartiene il cadavere trovato nel primo episodio. Il medico legale e la polizia ipotizzano il suicidio della donna ma per Chiara è un'ipotesi impossibile, da scartare subito senza ombra di dubbio. L'ispettore Silvia Schiuma (Irene Ferri), amica della vittima e convinta si tratti di omicidio, ipotesi rafforzata dal ritrovamento di una somma di denaro all'interno della macchina di Elena, le sue indagini continuano.

Sempre che nel frattempo non sia Chiara a scoprire il mistero della scomparsa e della morte della sorella. L'avvocato è aiutato nella sua ricerca della verità da Daniele, suo fidato collaboratore. Antonia (Loretta Goggi), la madre di Elena che soffre di una forma di demenza, è convinta che la figlia sia ancora viva anche dopo aver partecipato al funerale. La posizione di Roberto (Giorgio Marchesi), marito della vittima ed ex di Chiara, si complica quando si scopre che l'uomo ha mentito alla polizia.