Sorelle: da stasera su Rai1 in replica la serie tv con Anna Valle

Da stasera su Rai1, alle 21:25, torna Sorelle, la serie tv scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia TH Torrini, che vede protagoniste Anna Valle e una meravigliosa Matera. Una dramedy dei sentimenti, una storia, variopinta e multigenere, che fonde le tonalità del melò, del rosa contemporaneo, con quelle del mistery e del giallo con venature paranormali.

Chiara Silani, avvocato di successo in uno studio di Roma, è costretta a tornare a Matera, sua città d'origine per l'improvvisa sparizione della sorella Elena, che vive lì con i suoi tre figli nati dalla relazione con l'allora marito Roberto Roversi che era stato il fidanzato proprio di Chiara. L'avvocatessa pare essere l'unica a preoccuparsi per la strana sparizione di Elena mentre i nipoti sembrano essersi abituati alle assenze della madre e, anzi, ne coprono la sparizione fino a quando la zia non se ne accorge e la verità viene fuori. Chiara denuncia quindi ufficialmente la scomparsa della sorella alla sua amica ispettrice Silvia Schiuma ed è costretta a rimanere in città e a chiedere aiuto a Roberto che arriva da Parma.

Sorelle: Anna Valle in una immagine della fiction

Chiara si accorge di un uomo che la osserva dalla finestra, trova dei bigliettini con delle minacce in giardino e scopre che Elena era stata sospesa dal liceo artistico dove insegnava per motivi disciplinari. Successivamente viene trovato un corpo in un burrone e si ipotizza che potrebbe essere quello di Elena, morta suicida. Intanto, la madre Antonia, che soffre di una forma di demenza, pensa che la figlia sia ancora viva.

Nel cast di Sorelle, oltre alla protagonista Anna Valle, anche Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri.