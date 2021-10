Chi è la sorella di Penélope Cruz, Mónica Cruz

Monica Cruz è una celebre ballerina, blogger, designer e attrice spagnola, oltre ad essere la sorella minore di Penélope Cruz. Le due si somigliano moltissimo e sono sempre state inseparabili, al punto che Monica ha perfino lavorato come controfigura della celebre star di Hollywood.

Madres Paralelas: Penélope Cruz in un primo piano

Mónica Cruz Sánchez nasce il 16 marzo del 1977 ad Alcobendas, Madrid. Figlia di Eduardo Cruz (commerciante) ed Encarna Sánchez (parrucchiera), fin da piccola ha studiato danza in alcune accademie di ballo. Oltre alla celebre Penélope, ha anche un fratello minore, Eduardo, anch'egli un talentoso cantante e musicista.

La Cruz ha ballato per sette anni per la compagnia di Joaquín Cortés, esibendosi presso il "Royal City Music Hall" e il "City Center" di New York, il "Royal Place" di Las Vegas, passando per l'Australia, Giappone, Argentina e, tra gli altri, anche al famoso Palau Sant Jordi di Barcellona.

The Queen of Spain: Penélope Cruz in un'immagine

Nel 2001 ha intrapreso la carriera d'attrice, raggiungendo il successo con la serie TV Paso adelante, nella quale interpreta la parte di Silvia Jáuregui. Nella serie esibisce, oltre alle sue doti di attrice, quelle di brava ballerina di flamenco, classico e moderno.

Nel 2007 ha invece interpretato la giovane Tabità, seguace di Gesù nella miniserie italiana L'inchiesta; nel 2010 ha preso parte alle riprese di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare in sostituzione della sorella Penélope, che, incinta, non riusciva più a nascondere l'evidente pancia sotto il costume.

Venezia 2019: Penélope Cruz al photocall di Wasp Network

Nel 2012, insieme a Penélope, è apparsa nello spot pubblicitario dei videogiochi per Nintendo New Super Mario Bros. 2 e Il professor Layton e la maschera dei miracoli e, successivamente, Animal Crossing: New Leaf. Mónica e sua sorella hanno disegnato vestiti, gioielli e accessori per diversi brand come Mango, Loewe, Charles Vögele, Samantha Travasa e Carpisa.

Verso la fine del 2012 la sorella di Penelope Cruz, all'età di 35 anni, desiderosa di diventare mamma, è rimasta incinta facendo ricorso all'inseminazione artificiale. Ha inoltre aperto un blog sul quotidiano spagnolo El País dove ha raccontato ogni passaggio della realizzazione del suo desiderio materno, chiamato El sueño de mi vida: sua figlia, Antonella, è nata all'International Ruber Clinic di Madrid.