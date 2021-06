Sophie Turner torna in tv con la serie The Staircase

Sophie Turner, dopo il successo della serie Il Trono di Spade, tornerà in tv con un ruolo nella serie The Staircase, ispirata a fatti realmente accaduti.

Sophie Turner tornerà sul piccolo schermo grazie alla nuova serie The Staircase, un progetto ispirato alla storia vera di Michael Peterson che verrà realizzato per HBO Max.

L'ex star del cult Il Trono di Spade reciterà quindi nel progetto con star Colin Firth che verrà diretto da Antonio Campos.

The Staircase, composta da otto puntate, racconterà il famoso caso delle indagini riguardanti la morte di Kathleen Peterson, ruolo affidato a Toni Collette. Il marito Michael (Colin Firth) ha infatti sempre sostenuto che la donna fosse caduta da una scala sbattendo la testa e subendo delle lesioni che ne hanno causato il decesso. Gli investigatori, invece, erano convinti che fosse stato l'uomo a ucciderla brutalmente.

Sophie Turner avrà la parte di Margaret Ratfliff, una delle figlie adottive di Peterson. La giovane e sua sorella Martha erano state adottate da Michael dopo che la loro madre, Elizabeth Ratfliff, era morta in Germania. La donna, grande amica dei Peterson, era stata ritrovata anche in quel caso ai piedi di una scala. Margaret Ratliff si è sempre dichiarata convinta dell'innocenza del padre.

Nel cast ci saranno anche Rosemarie DeWitte nel ruolo di Candace Zamperini, la sorella di Kathleen; Parker Posey che sarà Freda Black, l'assistente del procuratore distrettuale che si occupa del caso; e Juliette Binoche. La sceneggiatura è firmata da Maggie Cohn, già nel team di American Crime Story.