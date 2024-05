Sophie Turner svela i retroscena del divorzio da Joe Jonas e spiega: 'Mi sentivo in colpa come madre'

Sophie Turner ha rivelato che ha dovuto combattere contro l'ansia e la depressione durante il divorzio da Joe Jonas e di essersi sentita più volte una madre inadeguata.

L'attrice, intervistata da Vogue, ha condiviso qualche retroscena della complicata situazione personale che ha portato alla fine del suo amore con il cantante, annunciata nel settembre 2023.

Un'immagine che non corrisponde alla realtà

Parlando dell'attenzione dei media durante la fine del suo matrimonio, Sophie Turner ha spiegato che sono stati alcuni dei giorni peggiori della sua vita: "Ci sono state delle giornate in cui non sapevo se avrei potuto farcela. Chiamavo il mio avvocato e dicevo: 'Non posso farlo. Semplicemente non posso'. Non ero mai abbastanza forte da difendermi".

Dopo due settimane, tuttavia, il suo legale le ha ricordato che doveva reagire per il bene delle figlie. L'ex star della serie Il Trono di spade era nel Regno Unito, impegnata nelle riprese di Joan, mentre Joe Jonas era con le piccole Willa e Delphine negli Stati Uniti. Sophie non poteva andarsene per altre due settimane ed era alle prese con i numerosi articoli di giornale in cui si ipotizzavano i motivi del divorzio, anche incolpandola sostenendo che si divertiva troppo passando la serata con gli amici. Sophie ha ricordato che erano apparsi degli scatti che la ritraevano durante un'uscita con i colleghi dello show Joan e che le voci la stavano realmente ferendo perché stava provando numerosi sensi di colpa come madre e rivalutando ogni scelta che aveva preso. Turner ha ricordato: "Continuavo a dirmi: 'Niente di tutto questo è vero. Sei una brava mamma e non sei mai stata una persona che esagera ai party'. La quantità di cose che le persone inventano e pensano solo basandosi su una foto è inimmaginabile. Una foto può voler dire mille cose, ma non è la mia storia. Mi sembrava di guardare un film sulla mia vita che non avevo scritto, prodotto o interpretato. Era sconvolgente. Sono ancora sotto shock".

Una pressione mentale difficile da sostenere

L'interprete di Sansa Stark nella serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin ha ricordato che in passato ha sofferto di "depressione, ansia e bulimia", e di non essere molto brava ad affrontare le sue emozioni, cercando di sopprimerle fino a quando riemergono causandole molti problemi. Sophie ha sottolineato: "Quando sei una ragazzina, specialmente crescendo sotto i riflettori, ti giudichi realmente in modo duro".

La sua situazione mentale è tuttavia migliorata dopo essere ritornata nel Regno Unito, situazione che l'ha sorpresa perché temeva di dover assumere altri medicinali se fosse peggiorata: "C'è qualcosa riguardante una comunità e un sistema di sostegno che non mi ero mai resa conto fosse così importante fino a questo momento. E penso che il motivo per cui dovessi assumere medicinali così a lungo fosse perché non avevo queste persone accanto a me. Ora che sono di nuovo a casa, sono felice come non lo sono stata in davvero tanto tempo. Sto ricominciando, riscoprendo cosa mi piace fare, con chi voglio stare".

A causarle problemi era anche il modo in cui veniva trattata essendo sposata con Joe Jonas: "C'era molta attenzione sui tre fratelli, e le moglie. Venivamo sempre chiamate 'le mogli', e lo odiavo". Questo non era causato dal cantante, ma Sophie ha sottolineato che venivano quasi trattate pubblicamente come delle groupie. Dopo essersi trasferiti a Miami nel 2021, Turner si è poi sentita completamente isolata: "Eravamo in questa comunità piena di uomini cinquantenni, quindi provate a immaginare provare a fare amicizia mentre si porta a spasso il cane!". Ad aiutarla sono stati gli amici, tra cui Taylor Swift, che l'hanno sostenuta nei momenti difficili: "Lei è stata una vera eroina per me. Non sono mai stata così grata nei confronti di qualcuno perché ha accolto me e le mie figlie, e ci ha offerto una casa e uno spazio sicuro. Ha davvero un cuore d'oro".

Nell'intervista rilasciata a Vogue, l'attrice ha ribadito "Non sono felice per il modo in cui tutto si è svolto, in particolare per quanto riguarda le mie figlie. Sono loro le vittime di tutto questo. Ma penso che stiamo facendo il meglio possibile. Sono sicura che capiremo come gestire la situazione. Joe è un padre grandioso ed è tutto quello che posso chiedere. Non mi importa delle politiche, voglio solo che le ragazze si sentano amate e sentano la presenza di tutti".

Sophie sta ora frequentando Peregrine Pearson e ha sottolineato che sta divertendosi a frequentare qualcuno di nuovo: "Quando ti sposi così giovane è così strano: è come se non avessi mai imparato a frequentare qualcuno. Per me è tutto così nuovo".