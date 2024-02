Sophie Turner e Kit Harington, dopo la serie Il Trono di Spade, insieme nel film horror The Dreadful

Sophie Turner e Kit Harington, dopo essere stati protagonisti della serie Il Trono di Spade, reciteranno di nuovo insieme in occasione dell'horror The Dreadful.

Il film in costume è stato scritto e sarà diretto da Natasha Kermani (Lucky) e sarà ambientato durante la Guerra delle Rose.

I primi dettagli del film

The Dreadful racconterà la storia di Anne, ruolo affidato a Sophie Turner, e della suocera Morwen, che conducono una vita solitaria e dura ai margini della società. Quando un uomo, parte interpretata da Kit Harington, legato al loro passato, ritorna, prenderanno il via degli eventi che rappresentano un punto di svolta per Anne.

I due attori hanno recitato in tutte le otto stagioni della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin. Sophie, recentemente, è stata protagonista di Do Revenge per Netflix, mentre Kit è stato star di Eternals e della serie Extrapolations.

Harington, inoltre, è coinvolto nello sviluppo di un potenziale show sequel che racconterà un nuovo capitolo della storia di Jon Snow, progetto di cui, per ora, HBO non ha ancora annunciato un via libera o una bocciatura.