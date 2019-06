Sophie Turner e Maisie Williams: arriva il film sulla loro amicizia?

Sophie Turner e Maisie Williams hanno legato così tanto sul set de Il Trono di Spade che stanno lavorando a un film sulla loro amicizia!

In uno speciale video girato per Vogue Paris, la Turner cena con la sua co-protagonista in X-Men: Dark Phoenix Jessica Chastain, e in quest'occasione ha raccontato le sue ambizioni per il futuro:

X-Men: Dark Phoenix, una scena del film con Sophie Turner

"Come attrice, si ha il controllo creativo fino a un certo punto. Io vorrei avere il totale controllo e creare il mio punto di vista, questo è qualcosa su cui sono molto appassionata. La mia migliore amica è Maisie, io e lei abbiamo un'amicizia davvero intensa, non ne ho mai avuta una così finora. Vorremmo scrivere un film sulla nostra amicizia, in cui siamo praticamente anime gemelle ma in amicizia ed è una bellissima connessione che talvolta può anche diventare distruttiva."

Per otto stagioni della serie Il trono di spade le due hanno interpretato Sansa Stark e Arya Stark e da subito si sono trovate sul set. Al momento il film ancora non è in fase di scrittura, ma Sophie Turner si sta già preparando a quel momento:

"Ho comprato un libro per imparare a scrivere sceneggiature, così imparo. Non so ancora scrivere bene, ma vorrei. Non ho abbastanza talento in questo."

Intanto è arrivato X-Men: Dark Phoenix nelle sale di tutto il mondo. L'uscita del film è slittata più volte a causa dei reshoots dovuti, come svelato da James McAvoy, alla somiglianza del finale di X-Men: Dark Phoenix con un altro cinecomic uscito di recente.

X-Men: Dark Phoenix sarà l'ultimo capitolo della saga degli X-Men versione Fox. Nel frattempo, possiamo leggere sui social media i giudizi sul film non troppo positivi; prima però qui trovate la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix.