Sophie Codegoni a Le Iene: “Alessandro Basciano mi ha fatto a pezzi, ma oggi non ho più paura”

Sophie Codegoni è tornata a parlare pubblicamente della dolorosa vicenda che ha segnato la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Quella che inizialmente era apparsa come una favola d'amore nata sotto i riflettori, si è trasformata nel tempo in un incubo culminato in tribunale.

L'influencer ha denunciato l'ex compagno per stalking, accusa che ha trovato conferma nella decisione della Procura: da alcuni giorni, infatti, Basciano è sottoposto alla misura del braccialetto elettronico e gli è vietato avvicinarsi alla sua ex. Ieri sera Sophie è stata ospite de Le Iene, dove ha affidato a un intenso monologo il racconto della sua esperienza.

Un racconto di dolore, paura e rinascita

Parole forti quelle della Codegoni, cariche di dolore e consapevolezza: "Mi ha fatto a pezzi, con le parole, con lo sguardo, con il controllo," ha detto. L'ex gieffina ha descritto una relazione segnata da promesse non mantenute, da gesti di pentimento che si ripetevano ciclicamente e da un amore così profondo da spingerla a restare anche quando stava male.

Alessandro Basciano

"Negavo, minimizzavo, allontanavo chi provava ad aprirmi gli occhi," ha ammesso. "Era geloso perfino della mia libertà e io lo chiamavo ancora amore." Poi il controllo è diventato invasivo, il timore si è trasformato in paura e infine è arrivata la denuncia. Un percorso difficile, fatto di dolore silenzioso, di sorrisi mascherati e di ferite invisibili: "Perché il dolore se non si vede non esiste, se non lo gridi non ti credono."

Il messaggio di Sophie a tutte le donne: "Non siete sole"

Nel suo monologo, la Codegoni ha voluto mandare un messaggio di forza e speranza a tutte le donne che vivono situazioni simili: "Sappi che non sei sola, nemmeno quando ti sembrerà di non avere più voce." Un inno al coraggio e alla rinascita, un appello al rispetto e alla comprensione per chi decide di rompere il silenzio.

Chi sono i protagonisti di questa vicenda

Sophie Codegoni, classe 2000, è un'influencer molto seguita sui social, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip 6, dove ha conosciuto Alessandro Basciano. Nella Casa ha mostrato fragilità ma anche una forte capacità di amare. Dopo la fine del reality, aveva investito tutto nella relazione con Basciano, tanto da diventare madre della loro bambina Céline.

Alessandro Basciano è un ex corteggiatore e tentatore di Uomini e Donne e Temptation Island, noto al pubblico anche per la sua partecipazione al GF Vip. Spesso apparso come un uomo impulsivo e passionale, nel tempo ha mostrato anche un lato possessivo, che secondo quanto emerso, si sarebbe trasformato in comportamenti ossessivi e persecutori. La Procura ha preso seriamente le accuse rivoltegli da Sophie, tanto da applicare nei suoi confronti misure restrittive.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il monologo di Sophie Codegoni