Le Iene Inside stasera su Italia 1: guerra globale e 56 conflitti nel mondo

Lo speciale di Le Iene presentano: Inside analizza la diffusione dei conflitti nel mondo: 56 guerre attive nel 2026 e un approfondimento su come la guerra sia diventata parte della quotidianità globale.

Questa sera, martedì 5 maggio, torna in prima serata su Italia 1 l'appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off di approfondimento del celebre programma televisivo Le Iene. La puntata andrà in onda alle 21:20 con un nuovo speciale firmato da Davide Parenti e pensato per affrontare temi di forte impatto sociale. Le Iene Inside si conferma così un format dedicato all'inchiesta e all'analisi, capace di spingersi oltre la cronaca per raccontare le grandi questioni del presente.

Il titolo della puntata: "Ci si può abituare alla guerra?"

L'appuntamento di questa sera è intitolato Ci si può abituare alla guerra? e propone una riflessione profonda su un tema sempre più presente nel dibattito pubblico e mediatico. La guerra, infatti, non è più percepita come un evento eccezionale e lontano, ma come una realtà costante che attraversa il nostro tempo, influenzando percezioni, decisioni politiche e scenari economici globali.

Alla conduzione Matteo Viviani

A guidare il racconto sarà Matteo Viviani, volto storico del programma, che accompagna lo spettatore in un viaggio tra testimonianze, analisi e approfondimenti. La puntata è scritta da Nicola Remisceg e si sviluppa attraverso il contributo di economisti, esperti militari e giornalisti specializzati.

Un mondo segnato da 56 conflitti

Il quadro internazionale descritto nello speciale è complesso: all'inizio del 2026 si contano 56 guerre attive in cinque continenti. Nessuna area del pianeta appare davvero immune alle tensioni globali. L'unica eccezione geografica, l'Antartide, non rappresenta un modello virtuoso ma semplicemente un territorio privo di popolazione stabile.

La guerra come realtà globale e quotidiana

Il programma sottolinea come i conflitti contemporanei non siano più confinati ai territori direttamente coinvolti, ma abbiano conseguenze diffuse anche in Europa e in Italia. In particolare, la guerra in Ucraina rappresenta uno degli esempi più evidenti di questa interconnessione globale: ciò che accade ai confini orientali dell'Europa produce effetti politici, economici e sociali anche nei paesi dell'Unione Europea.

Un approfondimento per comprendere il presente

Lo speciale di Le Iene Inside prova quindi a rispondere a una domanda centrale: è possibile abituarsi alla guerra? Un interrogativo che non riguarda solo la dimensione militare, ma anche quella psicologica, mediatica e culturale, in un mondo in cui le informazioni scorrono continuamente e i conflitti rischiano di diventare parte del rumore di fondo quotidiano.