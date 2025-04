Alessandro Basciano, divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: la decisione della Cassazione

Si erano conosciuti nel 2021 all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, lei influencer e modella, lui ex tentatore di Temptation Island. Una passione scoppiata sotto le telecamere, poi continuata anche fuori dal reality con la nascita della figlia Céline Blue, avvenuta a maggio 2023. Oggi, però, quella storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si è trasformata in un caso giudiziario, che vede al centro gravi accuse e misure cautelari.

Dal reality all'aula di tribunale: la storia tra Sophie e Alessandro

Nella giornata di oggi, la Corte di Cassazione ha reso definitiva la misura del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso 28 febbraio, nell'ambito dell'indagine per stalking condotta dai Carabinieri e coordinata dall'aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa. Il provvedimento riguarda Alessandro Basciano, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti avrebbe tenuto comportamenti vessatori nei confronti della sua ex compagna.

Braccialetto elettronico e allarme per Sophie: come sarà monitorata la misura

Basciano era stato arrestato a novembre per atti persecutori, ma scarcerato dopo meno di 48 ore. La Procura aveva subito presentato ricorso, chiedendo i domiciliari, ma il Riesame ha invece applicato una misura interdittiva, che ora diventa definitiva: l'impossibilità di avvicinarsi a Sophie Codegoni e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo una distanza minima di 500 metri, oltre al divieto assoluto di comunicare con lei in qualunque modo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a Verissimo

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, difeso dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, dovrà indossare un braccialetto elettronico, così come è previsto anche un dispositivo di allarme per la Codegoni, in grado di segnalare alle forze dell'ordine un eventuale avvicinamento. Un sistema di controllo pensato per garantire sicurezza e prevenire ulteriori episodi critici. La violazione della misura, in questo caso, potrebbe comportare un aggravamento delle sanzioni.

Una vicenda che segna l'ennesima trasformazione di una relazione nata tra copertine e social in un contenzioso giudiziario delicato, con al centro non solo due ex partner celebri ma anche una bambina. Una situazione simile a quella che ha visto coinvolti Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié, anche loro ex concorrenti del GFVIP 6, in questo caso è stata Lulù ad essere condannata a un anno e otto mesi per Ora l'attenzione resta sulla tenuta della misura e su eventuali sviluppi investigativi.