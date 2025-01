Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la verità dietro le foto con la piccola Céline Blue

Negli ultimi giorni, il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha catturato l'attenzione mediatica: l'accusa di stalking da parte della ragazza e il successivo arresto del DJ ligure hanno stravolto il mondo del gossip. Lo scorso 23 dicembre il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che ritraggono i due nuovamente insieme, accompagnati dalla loro figlia Céline Blue.

Tuttavia, Sophie, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha smentito qualsiasi accordo con il padre di sua figlia, accusandolo di comportamenti gravi e chiarendo che quell'incontro è stato, secondo lei, il frutto di un inganno. L'influencer ha scelto di raccontare i retroscena dell'incontro, svelando la sua verità attraverso i social.

Le parole di Sophie Codegoni

"A volte, guardando delle foto, ci si può fare un'idea completamente diversa da quella che è la realtà. Si scrivono articoli che manifestano più il desiderio del giornalista ottimista, ma che evidentemente non conosce i fatti." La Codegoni ha spiegato che l'incontro con Basciano non è stato casuale né desiderato. Sophie ha dichiarato di essersi recata all'asilo della figlia per poi scoprire che Céline non era lì.

Alessandro Basciano è stato accusato di stalking da Sophie

Successivamente, avrebbe ricevuto la comunicazione che la piccola le sarebbe stata consegnata dalla cugina di Alessandro sotto casa. Tuttavia, ad attenderla avrebbe trovato anche Basciano: "L'istinto materno ha superato le mie paure. Questo incontro ha prodotto ulteriore materiale per il fascicolo legale." Sophie ha inoltre espresso il suo disagio e la paura per la situazione che sta vivendo, confidando che l'anno nuovo porterà sviluppi legali importanti.

La replica di Alessandro Basciano

Di fronte alle accuse, l'ex Vippone ha risposto tramite i social, ribadendo il suo diritto di vedere la figlia: "Un padre ha il diritto/dovere di vedere i figli e di prendersi cura di loro. È inaccettabile che qualcuno si eriga a giudice e stabilisca unilateralmente che io non possa vedere la mia bambina." Alessandro Basciano ha anche negato qualsiasi atteggiamento scorretto, descrivendo un episodio all'asilo in cui Sophie era presente e apparentemente serena: "Se è così una buona madre come sostiene, voglio concederle il beneficio del dubbio che mi faccia abbracciare la piccola per Natale."

Le foto con i nuovi dettagli sull'incontro

Il fotografo Alex Fiumara ha condiviso una serie di scatti che mostrano Alessandro insieme alla cugina e alla piccola Céline sotto casa di Sophie. Il paparazzo ha chiarito che le immagini documentano l'intera sequenza dell'incontro: "Le foto mostrano Alessandro congiuntamente alla cugina durante la consegna di Céline. Non vi è alcuna manomissione nella sequenza."

Secondo Fiumara, le foto confermano la presenza della cugina e la buona fede di Alessandro nel contesto della riconsegna della bambina. La vicenda tra Sophie e Alessandro si inserisce in una situazione legale già complessa, con accuse di stalking da parte di Sophie nei confronti di Basciano. Le foto e le dichiarazioni emerse aggiungono ulteriori dettagli a una vicenda che si preannuncia lunga e complicata. I prossimi passi legali potrebbero fornire chiarimenti e mettere fine a questa disputa pubblica, ma per ora sembra che l'armonia familiare sia ancora lontana.

