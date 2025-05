Grande Fratello Vip, ex concorrente nel mirino di una stalker: “è tornata utilizzando un nuovo profilo"

Dietro l'anonimato dei social, una persona si è trasformata in un incubo costante per l'ex Vippona: messaggi ossessivi, note vocali inquietanti e accuse infondate.

Sonia Lorenzini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha deciso di rompere il silenzio su una situazione inquietante che la tormenta da circa un anno: è vittima di stalking. Tutto è iniziato con semplici risposte alle sue storie su Instagram. Nulla di strano, almeno in apparenza. Ma nel tempo quei messaggi sono diventati insistenti, minacciosi, carichi di insinuazioni e vessazioni verbali. Il tutto si è evoluto in una vera e propria ossessione.

Il racconto shock sui social di Sonia Lorenzini

L'ex vippona ha mostrato messaggi ricevuti negli ultimi mesi e ha svelato che la sconosciuta è tornata a molestarla, utilizzando un nuovo profilo. "Vi ricordate la mia stalker? È tornata, addirittura con un profilo che non avevo mai letto in passato. Voglio che capiate fin dove può arrivare la malattia della gente", ha detto Sonia.

"Ora non ho più paura, perché non ricevo più quelle note vocali inquietanti come prima, ma mi spaventa pensare a quanto una persona possa ossessionarsi credendo che io sia fidanzata con un personaggio noto, quando non è vero", ha aggiunto l'ex tronista di Uomini e donne.

Sonia Lorenzini

Quando la realtà si confonde con la finzione sui social

L'influencer ha voluto chiarire di essere ancora single, e di non aver mai nascosto le sue relazioni quando c'erano. La cosa che più la inquieta, però, è la costanza con cui questa persona continua a inviarle messaggi da oltre un anno. "È una cosa al limite della fantascienza", ha aggiunto.

Sonia ha anche rivelato un retroscena curioso: è stata sua madre, dopo aver ascoltato alcune delle vecchie note vocali ricevute, a riconoscere la voce della stalker. Si tratterebbe di una persona già nota per commenti ossessivi rivolti a personaggi del mondo dello spettacolo. "La modalità di scrittura, il tono, le accuse... sono sempre le stesse. So quando si tratta di lei", ha spiegato.

Accanto allo sfogo, l'ex gieffina ha voluto condividere una riflessione più ampia: "Viviamo in un'epoca in cui la distanza tra realtà e finzione si assottiglia dietro uno schermo. Alcune persone idealizzano, mitizzano, e poi - quando quella fantasia non corrisponde alla loro immaginazione - si sentono traditi e iniziano a ferire. Invadono, insultano, aggrediscono. Non parlano più a un essere umano, ma a una proiezione della loro frustrazione".

Infine, Sonia ha invitato tutti a riflettere sul ruolo dei social, spesso specchi deformanti delle ossessioni altrui, e ha ricordato che dietro ogni contenuto pubblicato online c'è una persona reale, con una vita vera e sentimenti autentici.