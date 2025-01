Grande Fratello, martedì 7 gennaio non andrà in onda: ecco quando torna il reality show

Il Grande Fratello, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, si prepara ad affrontare un nuovo cambio di programmazione. La prima puntata del 2025, inizialmente prevista per martedì 7 gennaio, è stata spostata a mercoledì 8 gennaio. Questo slittamento è stato confermato dal portale di Davide Maggio, portando ulteriori modifiche al già instabile palinsesto televisivo.

Le ragioni dello spostamento

La decisione di posticipare l'appuntamento del reality show al mercoledì nasce dalla necessità di evitare la sovrapposizione con eventi di grande richiamo. In particolare, la finale della Supercoppa Italiana, che vedrà protagoniste l'Inter e la vincente tra Juventus e Milan, è in programma lunedì 6 gennaio su Canale 5, giorno dell'Epifania. Questo ha obbligato il Grande Fratello a "traslocare" inizialmente al martedì.

Tuttavia, anche questa soluzione è stata modificata per far spazio alla nuova serie spagnola Amore e Vendetta - Zorro, interpretata da Miguel Bernardeau, già visto su Netflix nelle prime stagioni di Elite, che debutterà proprio il 7 gennaio in prima serata su Canale 5.

Eva Grimaldi è una concorrente del Grande Fratello

Con il Grande Fratello in onda mercoledì 8 gennaio, il palinsesto della serata subirà a sua volta una variazione. Il film Tolo Tolo di Checco Zalone, previsto inizialmente per quella serata, sarà spostato, lasciando il programma di Alfonso Signorini a sfidare la seconda puntata della miniserie Leopardi il poeta dell'Infinito di Sergio Rubini, in onda su Rai 1, con Leonardo Maltese nei panni del protagonista.

Questo ulteriore stravolgimento del palinsesto sembra compromettere il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello. La seconda puntata della settimana, prevista per giovedì 9 gennaio, quando su Rai 1 torna Un passo dal cielo, potrebbe essere annullata. Nonostante al momento sia ancora segnalata nella guida TV Mediaset, le probabilità che venga confermata appaiono ridotte. Secondo quanto anticipato, il reality show dovrebbe tornare alla sua collocazione tradizionale del lunedì sera già dalla settimana successiva, a partire dal 13 gennaio 2025.