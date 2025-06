Daniele Dal Moro e Yulia si sono lasciati: perché è finita tra l’ex GF Vip e la ballerina

Un altro amore nato si è spento. Sembrava aver ritrovato la serenità, Daniele Dal Moro, ex volto del Grande Fratello Vip 7 ed ex tronista di Uomini e Donne, accanto alla giovane ballerina Yulia, ma qualcosa è andato storto e i due si sono lasciati, come ha spiegato la ragazza nelle sue storie di Instagram.

Dopo la chiacchieratissima e travagliata storia con Oriana Marzoli, Daniele aveva scelto la riservatezza. Nessuna intervista, nessuna dichiarazione pubblica: solo qualche scatto di viaggi, lavoro e selfie condivisi sui social. Eppure, agli occhi attenti del web non era sfuggita la presenza di una persona speciale nella sua vita.

Lo sfogo di Yulia: "Basta bugie, scelgo me stessa"

Così, qualche mese fa, era arrivata la conferma ufficiale. Daniele aveva deciso di presentare ai suoi follower Yulia, una ragazza poco più che ventenne, lontana dal mondo dello spettacolo e con un lavoro da cubista a Trento. I due si erano mostrati complici e affiatati, lasciando intuire che tra loro ci fosse qualcosa di davvero importante.

Daniele Dal Moro e Yulia

E invece, a sorpresa, la relazione è giunta al capolinea. E nemmeno nel migliore dei modi. A rompere il silenzio è stata proprio Yulia, che attraverso alcune Instagram Stories ha lanciato frecciatine piuttosto dirette all'ex fidanzato: "Mia nonna diceva 'Il bugiardo, quando viene scoperto, si arrabbia o si fa vittima.'".

Un messaggio che lascia poco spazio ai dubbi e che racconta di una rottura tutt'altro che serena. Poi, la giovane ballerina ha aggiunto: "Mi tiro fuori. Non ho più intenzione di giustificarmi, spiegarmi o difendermi. La mia energia non è infinita, e preferisco spenderla per guarire, ricostruirmi e stare bene. Questa storia serve solo a dire: non risponderò, non parteciperò, non cadrò più nel gioco. Chi vuole capire, capirà. Chi vuole attaccare, lo farà comunque. Ma io non ci sarò più. Fine. Ora inizio a pensare a me".

La reazione di Dal Moro: il messaggio sui social

Dal canto suo, Daniele non ha rilasciato dichiarazioni dirette, ma ha affidato il suo pensiero a una frase pubblicata nelle sue storie: "Time to back in love with myself", ovvero "È tempo di tornare ad innamorarmi di me stesso".

Parole che lasciano intuire la volontà di chiudere definitivamente con il passato e concentrarsi solo su sé stesso. Per ora nessun altro dettaglio è trapelato, ma una cosa è certa: l'amore tra Daniele e Yulia è arrivato al capolinea... e il finale, questa volta, non è a lieto fine.