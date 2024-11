Alessandro Basciano arrestato per stalking, all'ex Sophie Codegoni diceva: "Ti ammazzo come un cane"

Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato arrestato per stalking e minacce all'indirizzo della sua ex, la modella e influencer Sophie Codegoni, conosciuta nel reality di Canale 5.

Alessandro Basciano, che i più ricorderanno per la partecipazione al Grande Fratello Vip, è stato arrestato con l'accusa di stalking verso Sophie Codegoni, la modella sua ex compagna (i due hanno avuto una figlia, Céline Blue, che ha poco più di un anno). La notizia, diffusa da Fabrizio Corona e smentita in serata dal diretto interessato, è stata poi confermata dall'ordinanza firmata dalla gip Anna Magelli, sulla base dell'indagine del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano.

"Ti ammazzo come un cane": Sophie Codegoni perseguitata per mesi

Si erano conosciuti proprio nel reality di Canale 5 e dopo pochi mesi dall'uscita dal Grande Fratello Vip avevano annunciato di essere in attesa di una bambina. Una proposta di matrimonio arrivata nel 2022 sul tappeto rosso del Festival di Venezia, poi la nascita della piccola Céline. Ma anche i continui litigi e le presunte riconciliazioni, puntualmente "benedette" a suon di interviste a Verissimo.

La realtà, però, era ben lontana da quella, apparentemente perfetta, che entrambi gli influencer veicolano attraverso i propri profili social. Ed è proprio quella realtà che ha portato all'arresto di Alessandro Basciano, condotto dai Carabinieri al carcere di San Vittore, per condotta prevaricatoria e aggressiva, minacce e offese. La denuncia della modella, dell'8 dicembre 2023, mette a verbale come Basciano avesse "cominciato a manifestare atteggiamenti di prevaricazione e di spiccata litigiosità e aggressività verbale" già subito dopo la nascita della piccola.

Sophie Codegoni ha raccontato come abbia vissuto in un costante stato di angoscia per paura di essere controllata e aggredita dall'ex. Oltre a tutti gli altri episodi e atteggiamenti discutibili, a far scattare l'arresto sono state certamente le minacce di morte ricevute dalla modella appena due settimane fa: "Se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi aver paura di rientrare a casa". Come si legge sul verbale, mentre "Codegoni prendeva il cellulare per registrare le sue minacce, lo stesso diceva che sarebbe passato ai fatti e non c'era bisogno di altre parole".

E ai fatti, Alessandro Basciano, era passato più volte da quando, nel 2023, la loro relazione era entrata in crisi. Nel luglio 2023 aveva schiaffeggiato sia la Codegoni sia il suo manager, reo di averla riaccompagnata in camera. Aggressioni che erano continuate durante la loro convivenza a Roma e dopo il trasferimento a Milano, dove l'ex concorrente del GF Vip aveva più volte aggredito l'ex compagna, verbalmente e non, anche in presenza della madre e di estranei.

Le accuse ad Alessandro Basciano

Per il gip Magelli, che ha firmato l'ordinanza che ha portato all'arresto dell'influencer, la condotta dell'imputato è stata "pervasiva, controllante e violenta dettata da una ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna" per la fine della relazione mai accettata.

L'arresto si è reso così necessario per il "pericolo di reiterazione criminosa" e perchè Basciano, dopo aver aggredito anche il manager della Codegoni, e la stessa (anche davanti alla bambina), è ormai a tutti gli effetti ritenuto un soggetto socialmente pericoloso e incapace di autocontrollo.