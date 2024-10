Sophie Codegoni a Verissimo: il rapporto con Alessandro Basciano e il gossip su Arón Piper

L'influencer ha raccontato come la loro relazione sia ormai un capitolo chiuso, ma ha anche svelato come i due abbiano trovato un equilibrio come genitori e la verità sul presunto flirt con l'attore spagnolo

Sophie Codegoni è stata ospite di Verissimo nella puntata del 5 ottobre, dove ha parlato degli ultimi sviluppi del suo rapporto con Alessandro Basciano, l'ex compagno conosciuto nella Casa del Grande Fratello, e ha svelato i retroscena del gossip che l'ha vista vicina all'attore spagnolo Arón Piper, noto per il suo ruolo in Elite.

Sophie Codegoni a Verissimo: "Oggi siamo genitori che si vogliono bene"

Sophie e Alessandro si sono incontrati durante il Grande Fratello Vip 6. La loro storia d'amore, pur tormentata, è culminata con una proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e con la nascita della piccola Céline Blue. Tuttavia, cinque mesi dopo la nascita della loro primogenita, la relazione è finita.

Nella precedente edizione di Verissimo, Sophie aveva raccontato di essere stata tradita più volte da Alessandro e lo aveva accusato di averle messo le mani addosso. Alessandro, ospite nella settimana successiva, aveva respinto le accuse, coinvolgendo anche la famiglia di Sophie, che a suo dire avrebbe spinto per la separazione.

Sophie e Alssandro con la piccola Céline Blue

Durante l'intervista di oggi, Sophie ha spiegato che la storia con Alessandro è ormai un capitolo chiuso, ma lo considera comunque una persona importante. "È il padre di mia figlia, e lasciando perdere ciò che è successo, è una persona con cui ho condiviso momenti importanti e che mi ha dato la gioia più grande della mia vita. Non siamo più una coppia, ma due genitori che si vogliono bene. Il nostro amore oggi è per nostra figlia."

Sophie ha parlato anche del suo attuale momento di vita, dicendo: "Sto bene, è un periodo sereno. Mi sto concentrando sulla mia bambina, che ora ha un anno e quattro mesi, e sul lavoro. Alessandro ed io abbiamo ritrovato una maturità che forse ci era mancata. Ora il nostro obiettivo comune è rendere felice e serena Céline Blue."

Sul loro rapporto come genitori, ha spiegato: "Abbiamo un equilibrio bello, ci rispettiamo come genitori. Facciamo cene insieme e ci parliamo. Siamo una famiglia per amore della nostra bambina. È giusto non essere egoisti e non far ricadere i problemi su di lei.". Nonostante questo, comunque, la relazione sarebbe finita e li lega solo l'amore per la figlia.

Infine, Sophie ha chiarito i rumors sul presunto flirt estivo con Arón Piper, attore spagnolo noto per il suo ruolo nelle prime stagioni di Élite : "Dietro ogni articolo c'è sempre un fondo di verità, ma spesso si esagera. Conosco Arón, è una persona piacevole, ma è stato detto molto di più di quanto realmente sia successo. Non c'è niente di concreto tra noi."