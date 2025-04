Helena Prestes a Verissimo, tra la mancata vittoria al GF e il dolore per il rapporto perduto con la madre

Domenica intensa a Verissimo, dove Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello: Helena Prestes. Modella brasiliana e seconda classificata al reality di Canale 5, Helena si è raccontata senza filtri, parlando della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, ma soprattutto di un passato familiare segnato da difficoltà, dolori e fratture ancora aperte.

Il Grande Fratello e il sogno sfiorato: "Ci ho sperato..."

Helena ha rivissuto insieme a Silvia le emozioni della finalissima del reality show , che l'ha vista contendersi la vittoria con Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, poi incoronata vincitrice dal pubblico."Ci ho sperato, pensavo a mio nipote, avrei voluto vincere per lui" - ha confessato con sincerità la modella.

Un finale amaro solo in parte, perché il percorso di Helena dentro la Casa le ha comunque regalato tanto: visibilità, nuove consapevolezze e un'amicizia inaspettata con Jessica, dopo un inizio piuttosto turbolento. "È vero che all'inizio c'erano tensioni, ma abbiamo superato tutto. Ora c'è una bella amicizia tra noi", ha raccontato con un sorriso.

Helena Prestes al Grande Fratello

"Vivevamo davanti alle favelas": l'adolescenza difficile in Brasile

Il momento più toccante dell'intervista arriva quando Helena ha aperto il cuore sul suo passato. Cresciuta in una zona povera del Brasile, la sua adolescenza è stata segnata dalla necessità di lavorare presto per sostenere la famiglia. "Vivevamo proprio di fronte alle favelas. Il lavoro era l'unica via per ottenere qualcosa, per stare bene, per aiutare la mamma", ha detto.

Ha iniziato come giocatrice di basket, ma poi la carriera da modella le ha offerto una possibilità concreta di cambiamento. Dietro a questo percorso di riscatto, però, si nasconde un rapporto complesso e doloroso con il padre: "Era molto violento, aveva problemi con l'alcol. Con noi non lo era fisicamente, ma lo diventava con le parole".

Il padre, la madre e i legami spezzati

Nonostante i tentativi, la riconciliazione con il padre non è mai arrivata davvero. "Cerco di perdonare, di pensare al futuro. Ognuno ha la sua storia, il suo perché. Lui cercava di parlarmi, ma io lo allontanavo", ha ammesso. Ma neanche con la madre le cose sono andate meglio. Dopo anni di sacrifici e sostegno economico, il rapporto si è interrotto bruscamente.

"Non mi era piaciuto come si era comportata con mia sorella. Le diceva che non poteva avere una vita perché aveva un figlio piccolo, e l'ha cacciata di casa", ha raccontato Helena con evidente dolore. "Da tre anni non la sento. Ho smesso di mandarle soldi quando il mio ex compagno mi ha chiesto una famiglia. Da quel momento, lei ha smesso di parlarmi. Anche quando lui mi ha lasciata, ho provato a chiamarla, ma non ha voluto rispondermi. Mi ha detto che ero come mio padre", ha concluso Helena Prestes.