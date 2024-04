Sono il Numero Quattro: Alfred Gough e Miles Millar scriveranno il reboot

Parlando della stagione 2 di Fright Krewe, l'autore James Frey conferma che gli sceneggiatori di Sono il numero quattro, Alfred Gough e Miles Millar, stanno realizzando un reboot del film insieme al produttore Neal Moritz.

Sono il Numero Quattro è stato pubblicato nel 2010 come romanzo per giovani adulti da Pittacus Lore, lo pseudonimo di James Frey e Jobie Hughes. Nel 2011 ne è seguito un adattamento per il grande schermo, ma nonostante le scarse performance di critica, il film ha ottenuto un incasso di 149,9 milioni di dollari, un risultato rispettabile (anche se deludente) visto che la produzione è costata 50 milioni di dollari.

Il film ha la sua parte di fan e, sebbene i piani per un sequel siano stati abbandonati, sono in molti a sperare che il franchise possa essere riavviato con un nuovo cast (in modo simile a quanto accaduto con la serie TV Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo di Disney+).

Durante una recente intervista con Comicbookmovie in occasione dell'uscita della seconda stagione di Fright Krewe, Frey ha parlato del franchise di Sono il Numero Quattro. "Neal Moritz sta producendo una versione scritta dagli autori originali, Alfred Gough e Miles Millar, che hanno appena realizzato Mercoledì. Quindi, siamo in fase di lavorazione e non posso dire se verrà effettivamente realizzato o meno, ma sto lavorando con persone fantastiche che stanno cercando di realizzarlo", ha confermato Frey.

È chiaro che è ancora presto, ma questa notizia non può che entusiasmare i fan di Sono il Numero Quattro. Non scommetteremmo però sul ritorno delle star originali, Alex Pettyfer o Teresa Palmer, qualunque sia la forma di questo seguito, soprattutto perché sono passati quasi 15 anni dall'uscita del film del 2011.

Gli showrunner di Smallville, Gough e Millar, hanno scritto Sono il Numero Quattro nel 2011, mentre Moritz è forse più noto per il suo lavoro di produttore di franchise come Fast & Furious e Sonic the Hedgehog.

Sono il Numero Quattro segue John Smith, un alieno adolescente con superpoteri che si nasconde sulla Terra da una razza aliena ostile che ha distrutto il suo pianeta natale. Mentre cerca di mimetizzarsi, John scopre la sua vera identità e deve affrontare i suoi nemici proteggendo i suoi cari. Con l'aiuto del suo tutore, impara a sfruttare i suoi poteri e ad abbracciare il suo destino.