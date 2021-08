Sonny Chiba: morto a 82 anni l'attore di Kill Bill

Sonny Chiba è morto il 19 agosto 2021 all'età di 82 anni. L'uomo era una leggenda delle arti marziali e aveva recitato anche in Kill Bill - Volume 1 di Quentin Tarantino, nel ruolo di Hattori Hanzo. Chiba è deceduto a causa di complicazioni legate al Covid.

Sonny Chiba in una scena di Kill Bill: Volume 1

La carriera di Sonny Chiba ha avuto inizio nel corso deli anni Sessanta ed è proseguita fino agli anni Duemila. La leggenda delle arti marziali, infatti, ha preso parte a progetti statunitensi quali Kill Bill: Volume 1 e The Fast and The Furious: Tokyo Drift. Nella maggior parte dei titoli giapponesi in cui è apparso, ha interpretato da solo i suoi stunt.

Nato Sadao Maeda il 22 gennaio 1939 a Fukuoka, Chiba ha iniziato a studiare arti marziali nel 1957, quando era iscritto alla Nippon Sports Science University. Nel 1965, ha ottenuto un primo diploma di cintura nera attraverso gli insegnamenti del Maestro Masutatsu Mas Oyama. Nel corso degli anni, Chiba ha avuto modo di interpretare il suo Maestro nella trilogia di film Champion of Death, Karate Bearfighter e Karate for Life.

Nel 1984, Sonny Chiba ha ricevuto un quarto diploma in cintura nera e ulteriori in discipline quali ninjutsu, shorinji kempo, judo, kendo e goju-ryu karate. La sua carriera con il cinema e la TV ha avuto inizio nel 1960 sotto il nome di Shinici Chiba. I suoi primi ruoli risalgono allo show di supereroi Seven Color Mask e Messenger of Allah, dove ha interpretato il protagonista. Poi ha recitato guidato dal regista giapponese Kinji Fukasaku e nel film di fantascienza Invasion of the Neptune Men del 1961.

Il suo primo film di arti marziali, Karate Kiba, risale al 1973. Il film che, per primo, gli ha dato la fama, invece, è del 1974 e si intitola Street Fighter, distribuito negli Stati Uniti da New Line Cinema e vietato ai minori per la sua violenza. In Kill Bill, Chiba ha interpretato Hattori Hanzo, proprietario di ristorante che forgia una katana speciale per il personaggio portato in scena da Uma Thurman. Infine, è apparso anche in The Fast and the Furious: Tokyo Drift nei panni di Kamata, un boss della Yakuza e zio dell'antagonista principale, Takashi.