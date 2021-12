Sonic: il set LEGO dedicato al videogioco in vendita a gennaio

LEGO ha presentato il set dedicato a Sonic, in arrivo nei negozi a gennaio, per la gioia dei fan del videogioco in attesa del film sequel.

Il simpatico Sonic tornerà sugli schermi cinematografici con un atteso sequel e, nell'attesa, i fan del videogioco potranno occupare il proprio tempo libero grazie al set LEGO.

L'azienda dei famosi mattoncini ha infatti stretto un accordo con SEGA e ha messo in produzione il prodotto proposto da Viv Grannell sulla piattaforma LEGO Ideas.

Il set LEGO, acquistabile da gennaio, dedicato alle avventure di Sonic sarà composto da oltre 1.000 pezzi e avrà un costo di 69.99 dollari.

All'interno della confezione, oltre a molti accessori utili a ricreare numerosi dettagli, ci saranno le minifigure di Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman e Phantom Rudy.

Grannell aveva dichiarato: "Vedere così tante persone sostenere la mia idea è stato fantastico. I fan di Sonic sono incredibilmente potenti e devo dire che la loro compassione ed energia non vengono riconosciute in modo adeguato". Sam Johnson, designer della LEGO, ha spiegato: "Chiunque abbia apprezzato i videogiochi negli ultimi 30 anni conosce e ama Sonic, e probabilmente ha corso attraverso l'indimenticabile Green Hill Zone con lui. Abbiamo disegnato questo set in modo che fosse colorato e divertente come la versione del gioco, inserendoci poi molti easter egg e premi per aiutare i fan ad apprezzare alcune delle più amate icone dei giochi in modo nuovo".

Sonic: il film 2 è diretto da Jeff Fowler, basato su una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, vede il ritorno del cast del primo capitolo della storia: Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik/Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

Idris Elba dà voce a Knuckles e Colleen Villard riprende il ruolo di Tails avuto nei videogiochi e nei progetti targati Sega.

La sinossi di Sonic: il film 2 anticipa: "Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate."

Il primo capitolo della storia, arrivato nei cinema nel febbraio 2020, ha incassato ben 319.7 milioni di dollari nonostante l'inizio della chiusura delle sale a causa dell'emergenza sanitaria mondiale.