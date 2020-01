Sonic Il Film, Jim Carrey: "Robotnik e l'Enigmista sarebbero una grande squadra"

Vedere Jim Carrey nei panni del Robotnik di Sonic - Il film ci riporta alla mente la sua prima fantastica interpretazione cinematografica nei panni del villain. Nel 1995, Carrey fu infatti l'Enigmista di Batman Forever, film che probabilmente viene ricordato con piacere per quello specifico villain e poco altro. Ora che torna a occupare il posto del cattivo, Carrey può mettere a confronto le sue incursioni nel lato oscuro, che potrebbero anche avere qualcosa in comune.

Sonic Il Film: una delle prime immagini del film

Dietro la faccia di gomma e i ruoli comici, Jim Carrey nasconde una profondità che ha dell'eccezionale. Se avete mai guardato Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton, il documentario sulla lavorazione del film Man on the moon (lo trovate su Netflix) sapete bene di cosa parliamo.

Sonic Il Film: Baby Sonic, la sorpresa nel trailer giapponese!

Non sorprende quindi che durante un'intervista recente, alla domanda sulla possibile connessione tra Robotnik e l'Enigmista, l'attore abbia risposto con un'osservazione esistenziale sul ruolo atavico del villain: "Robotnik, ed essenzialmente ogni super cattivo, viene da un contesto di negligenza, con una sensazione di assoluta inutilità che si manifesta in magnifiche creazioni ideate per controllare il mondo, mettere il loro marchio su chiunque, e forse anche inserirsi nel tuo flusso sanguigno con la nanotecnologia, all'occorrenza."

Il Robotnik di Jim Carrey potrebbe quindi regalare delle gioie all'interno di Sonic Il Film, magari anche grazie alla sua precedente esperienza nel ruolo dell'Enigmista. Tra i due sicuramente ci sarebbero del feeling e degli obiettivi in comune. Sulla loro eventuale connessione Carrey si esprime dicendo: "Non li metterei uno contro l'altro. Penso che formerebbero un'ottima squadra." Non ci resta quindi che aspettare il 13 febbraio per scoprire quante effettive reminiscenze di Batman sono contenute nel nuovo Dottor Eggman, che si preannuncia un misto tra malvagità e goffaggine sul quale Carrey può lavorare con il suo personalissimo stile.

