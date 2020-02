Sonic - Il Film, Tika Sumpter ringrazia i fan per il nuovo design

Anche Tika Sumpter aveva dei problemi con il primo look del protagonista in Sonic - Il Film, ecco perché oggi ringrazia tutti i fan che sono riusciti a farlo modificare con i commenti continui che hanno accompagnato l'uscita delle iniziali foto ufficiali. Il film si è confermato essere un gigantesco successo di botteghino, infrangendo anche il record per il maggior incasso nel primo week-end di programmazione per un film basato su un videogioco.

Sonic Il Film: una scena del film

Se addirittura la star del film si è sentita sollevata dalle modifiche applicate al design, vuol dire che il primo Sonic aveva veramente qualcosa che non andava, e in effetti è così. Il primo trailer di Sonic - Il Film che venne reso pubblico scatenò una sorta di insurrezione, con alto tasso di ilarità, per l'eccessivo look antropomorfo del riccio più veloce del mondo.

La faccia di Sonic aveva proprio un che di bizzarro, con un naso perfettamente definito, tipo cane, e soprattutto due file di denti che sembravano proprio umani, che visti nella bocca di un riccio non avevano niente di divertente. La reazione dei fan su internet è stata talmente esplosiva da riuscire a convincere la produzione a rimandare l'uscita del film per permettere al team di ridisegnare completamente il personaggio, avvicinandolo di più al look da cartone animato che tutti ricordano.

Al coro di soddisfazione per il cambio di design si unisce anche l'attrice Tika Sumpter, che in Sonic - Il Film interpreta Maddie Wachowski. Con delle recenti dichiarazioni a TMZ, Sumpter conferma che il suo approccio ai personaggi animati è ancora quello di La Sirenetta, con i suoi bei denti composti di un unico blocco. Quindi ringrazia i fan che sono riusciti a far cambiare l'aspetto di Sonic: "Con questo i fan hanno avuto ragione. Sono così contenta che Paramount li abbia ascoltati. Ci hanno aiutato a essere quel che siamo oggi, che è 70 milioni di box office, cosa rara ormai."