Sonic - Il film: raggiunto il record al box-office per un film tratto da un videogioco

Sonic - Il Film è riuscito a battere un nuovo record diventando in pochi giorni il film tratto da un videogioco con il maggior incasso di sempre per quanto riguarda il weekend di esordio nelle sale cinematografiche.

L'estate scorsa, quando l'uscita del primo trailer fece storcere il naso ai fan a causa del look scelto per il personaggio principale, pochissimi avrebbero probabilmente scommesso sulla possibilità che il progetto diretto da Jeff Fowler potesse battere qualche primato.

Secondo quanto riporta Variety, Sonic Il Film ha invece superato Detective Pikachu, con 57 milioni di dollari incassati dal mercato americano e 100 milioni in tutto il mondo nel periodo compreso tra venerdì e domenica.

Il lungometraggio racconta le peripezie di Sonic e del suo nuovo migliore amico Tom Wachowski (James Marsden), un agente del dipartimento di polizia di San Francisco. I due uniscono le forze per sconfiggere il malvagio Dottor Robotnik (Jim Carrey), intenzionato a conquistare il mondo.

Il cast di Sonic Il Film comprende Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Adam Pally e Neal McDonough. Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 13 febbraio grazie a 20th Century Studios.

